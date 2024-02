Google Chrome stellt KI-gesteuertes Schreiben, Tab-Organisation und Designs vor

In einer bahnbrechenden Verschmelzung von Technologie und Kreativität stärkt Google Chrome seine Leistungsfähigkeit durch eine Reihe von Verbesserungen der künstlichen Intelligenz. Der berühmte Webnavigator hat ein Triumvirat KI-gesteuerter Annehmlichkeiten angekündigt, die das Benutzererlebnis für Mac- und Windows-Benutzer revolutionieren sollen.

Unter diesen Neuerungen ist insbesondere die ausgefeilte Tab-Konsolidierungsfunktion hervorzuheben. Diese Funktion versucht, das Chaos zahlreicher geöffneter Tabs zu bändigen, indem sie sie intuitiv zu zusammenhängenden Gruppen zusammenfasst. Benutzer finden diese Funktion, indem sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte klicken, um „Ähnliche Registerkarten organisieren“ aufzurufen. Dabei schlägt Chrome Gruppentitel und Embleme vor, um die Navigation inmitten einer Flut von Recherchen, Online-Shopping-Ausflügen oder Reiseplanungsbemühungen zu erleichtern.

Für diejenigen, die sich regelmäßig in digitale Foren wagen oder das Internet mit Rezensionen und Beiträgen überhäufen, steht der neue Schreibassistent Chrome's bereit, einzugreifen. Durch einfaches Klicken mit der rechten Maustaste in ein Textfeld können Benutzer die Funktion „Hilf mir beim Schreiben“ aufrufen. Es ist darauf ausgelegt, dem Verfassen von alltäglichen Veranstaltungsbestätigungen bis hin zu formellen Ferienmietanfragen mehr Leichtigkeit und Flair zu verleihen.

Das letzte Stück dieser innovativen Triade ist ein Mechanismus zur Themengenerierung. Benutzer von Mac und Windows können jetzt dank des gleichen Text-zu-Bild-Diffusionsmodells, das auch Android 14 und Pixel Geräte ziert, eine maßgeschneiderte Browser-Ästhetik mit von der KI erfundenen Hintergrundbildern präsentieren. Über die Auswahl „Mit KI erstellen“ im Bereich „Chrome anpassen“ erwartet Sie eine lebendige Personalisierungsfläche.

Trotz des experimentellen Status, der sie vorübergehend aus Unternehmens- und Bildungsumgebungen verdrängt, werden diese bahnbrechenden Funktionen in der aktuellen Chrome Version (M121) in den USA langsam vorgestellt. In Chrome ist bereits eine Fülle von KI- und ML-Tools einsatzbereit, die Funktionen bieten, die von Live-Untertiteln auf Medien bis hin zur Zusammenfassung von Webinhalten mit der „SGE beim Surfen“-Funktionalität reichen. Darüber hinaus integrieren die Abwehrmaßnahmen des Browsers die Safe-Browsing-Funktion von Android, um Benutzer vor böswilligen Cyber-Bedrohungen zu schützen.

Diese bevorstehenden Verbesserungen stehen im Einklang mit Googles Weg, mehr KI- und ML-Funktionen in Chrome zu integrieren, einschließlich der erwarteten Integration des Gemini-KI-Modells zur Verfeinerung der Webnavigation. Während sich der Browser dahingehend weiterentwickelt, dass er Informationsspeicher integriert, ergänzen Plattformen wie AppMaster , die für die Rationalisierung der Web-, Mobil- und Backend-Entwicklung mit robusten no-code Lösungen bekannt sind, diese Fortschritte, indem sie die Anwendungserstellung demokratisieren.