Google Chrome revela escrita, organização de guias e temas baseados em IA

Numa fusão histórica de tecnologia e criatividade, Google Chrome está a reforçar a sua capacidade com uma série de melhorias de inteligência artificial. O famoso navegador da web anunciou um triunvirato de comodidades baseadas em IA projetadas para revolucionar a experiência do usuário para usuários de Mac e Windows.

Digno de nota entre essas inovações é uma sofisticada função de consolidação de guias. Este recurso tenta domar o caos de inúmeras abas abertas, reunindo-as intuitivamente em grupos coesos. Os usuários encontrarão esse recurso clicando com o botão direito em uma guia para invocar 'Organizar guias semelhantes', onde Chrome sugerirá títulos e emblemas de grupos para ajudar na navegação em meio a um mar de pesquisas, excursões de compras on-line ou esforços de planejamento de viagens.

Para aqueles que se aventuram regularmente em fóruns digitais ou apimentam a web com análises e postagens, o nascente assistente de redação Chrome's está pronto para intervir. Simplesmente clicando com o botão direito em um campo de texto, os usuários podem acionar o recurso ‘ajude-me a escrever’. Ele está preparado para adicionar facilidade e elegância à composição de qualquer coisa, desde confirmações de eventos casuais até consultas formais de aluguel por temporada.

A peça final desta tríade inovadora é um mecanismo de geração de temas. Os usuários de Mac e Windows agora podem exibir uma estética de navegador personalizada com papel de parede imaginado por IA, cortesia do mesmo modelo de difusão de texto para imagem que adorna os dispositivos Android 14 e Pixel. Uma tela de personalização vívida aguarda por meio da seleção ‘Criar com IA’ no painel ‘Personalizar Chrome’.

Apesar do status experimental que os afasta temporariamente dos ambientes corporativos e educacionais, esses recursos pioneiros estão sendo lentamente revelados na versão atual Chrome (M121) nos Estados Unidos. Um tesouro de ferramentas de IA e ML já está em operação no Chrome, apresentando habilidades que vão desde legendas ao vivo na mídia até resumir o conteúdo da web com a funcionalidade "SGE durante a navegação". Além disso, as defesas do navegador integram o recurso Navegação Segura do Android para proteger os usuários contra ameaças cibernéticas malévolas.

Essas melhorias iminentes se alinham com a trajetória do Google de integração de mais recursos de IA e ML ao Chrome, incluindo a incorporação antecipada do modelo Gemini AI para refinar a navegação na web. À medida que o navegador evolui para incorporar repositórios de inteligência, plataformas como o AppMaster , conhecido por agilizar o desenvolvimento web, móvel e back-end com soluções robustas no-code, complementam esses avanços democratizando a criação de aplicativos.