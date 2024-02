Google Chrome presenta la scrittura, l'organizzazione delle schede e i temi basati sull'intelligenza artificiale

In una fusione storica di tecnologia e creatività, Google Chrome sta rafforzando la sua abilità con una serie di miglioramenti dell'intelligenza artificiale. Il famoso navigatore web ha annunciato un triumvirato di servizi basati sull’intelligenza artificiale progettati per rivoluzionare l’esperienza utente per gli utenti Mac e Windows.

Tra queste innovazioni degna di nota è una sofisticata funzione di consolidamento delle schede. Questa funzionalità tenta di domare il caos di numerose schede aperte assemblandole intuitivamente in gruppi coesi. Gli utenti troveranno questa funzionalità facendo clic con il pulsante destro del mouse su una scheda per richiamare "Organizza schede simili", per cui Chrome suggerirà titoli ed emblemi di gruppo per facilitare la navigazione in un mare di ricerche, escursioni di shopping online o attività di pianificazione del viaggio.

Per coloro che si avventurano regolarmente nei forum digitali o riempiono il Web di recensioni e post, il nascente assistente alla scrittura Chrome's è pronto a intervenire. Facendo semplicemente clic con il pulsante destro del mouse all'interno di un campo di testo, gli utenti possono attivare la funzione "aiutami a scrivere". È pronto ad aggiungere facilità ed eleganza alla composizione di qualsiasi cosa, dalle conferme di eventi casuali alle richieste formali di affitti per le vacanze.

L'elemento finale di questa triade innovativa è un meccanismo di generazione del tema. Gli utenti di Mac e Windows possono ora sfoggiare un'estetica del browser personalizzata con sfondi immaginati dall'intelligenza artificiale, per gentile concessione dello stesso modello di diffusione da testo a immagine che caratterizza i dispositivi Android 14 e Pixel. Una vivida tela di personalizzazione ti attende tramite la selezione "Crea con AI" nel pannello "Personalizza Chrome".

Nonostante lo stato sperimentale che li esclude temporaneamente dagli ambienti aziendali ed educativi, queste funzionalità pionieristiche vengono lentamente svelate nell’attuale versione Chrome (M121) negli Stati Uniti. Un tesoro di strumenti di IA e ML è già operativo all'interno di Chrome, presentando capacità che vanno dai sottotitoli in tempo reale sui media al riepilogo dei contenuti web con la funzionalità "SGE durante la navigazione". Inoltre, le difese del browser integrano la funzionalità Navigazione sicura di Android per proteggere gli utenti dalle minacce informatiche malevole.

Questi imminenti miglioramenti sono in linea con il percorso di Google di integrare più funzionalità AI e ML in Chrome, inclusa l’incorporazione anticipata del modello Gemini AI per perfezionare la navigazione web. Man mano che il browser si evolve per incorporare archivi di intelligenza, piattaforme come AppMaster , rinomata per la semplificazione dello sviluppo web, mobile e backend con solide soluzioni no-code, completano tali progressi democratizzando la creazione di applicazioni.