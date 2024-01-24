يكشف Google Chrome عن الكتابة المبنية على الذكاء الاصطناعي وتنظيم علامات التبويب والموضوعات

في مزيج تاريخي بين التكنولوجيا والإبداع، يعزز Google Chrome براعته بمجموعة من تحسينات الذكاء الاصطناعي. أعلن متصفح الويب الشهير عن مجموعة ثلاثية من وسائل الراحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لإحداث ثورة في تجربة المستخدم لمستخدمي Mac وWindows.

من بين هذه الابتكارات الجديرة بالملاحظة وظيفة دمج علامات التبويب المتطورة. تسعى هذه الميزة إلى ترويض الفوضى في العديد من علامات التبويب المفتوحة عن طريق تجميعها بشكل حدسي في مجموعات متماسكة. سيجد المستخدمون هذه الإمكانية من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على علامة تبويب لاستدعاء "تنظيم علامات التبويب المماثلة"، حيث سيقترح Chrome عناوين المجموعة وشعاراتها للمساعدة في التنقل وسط بحر من الأبحاث أو رحلات التسوق عبر الإنترنت أو مساعي التخطيط للسفر.

بالنسبة لأولئك الذين يغامرون بانتظام بالدخول إلى المنتديات الرقمية أو يملأون الويب بالمراجعات والمشاركات، فإن مساعد الكتابة الناشئ Chrome's على استعداد للتدخل. بمجرد النقر بزر الماوس الأيمن داخل حقل النص، يمكن للمستخدمين الإشارة إلى ميزة "ساعدني في الكتابة". إنه مستعد لإضافة السهولة والذوق إلى تأليف أي شيء بدءًا من تأكيدات الأحداث غير الرسمية وحتى الاستفسارات الرسمية عن الإيجار أثناء العطلات.

القطعة الأخيرة من هذا الثالوث المبتكر هي آلية إنشاء الموضوع. يمكن لمستخدمي نظامي التشغيل Mac وWindows الآن التلويح بجماليات المتصفح المخصصة باستخدام ورق حائط متخيل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل نفس نموذج نشر النص إلى الصورة الذي يدعم أجهزة Android 14 و Pixel. تنتظرك لوحة تخصيص مفعمة بالحيوية من خلال تحديد "إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي" داخل لوحة "تخصيص Chrome".

وعلى الرغم من الحالة التجريبية التي تعمل على إبعادهم مؤقتًا عن البيئات المؤسسية والتعليمية، إلا أنه يتم الكشف عن هذه الميزات الرائدة ببطء في إصدار Chrome الحالي (M121) داخل الولايات المتحدة. هناك كنز من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تعمل بالفعل داخل Chrome ، مما يوفر قدرات تتراوح من التسميات التوضيحية المباشرة على الوسائط إلى تلخيص محتوى الويب باستخدام وظيفة "SGE أثناء التصفح". بالإضافة إلى ذلك، تدمج دفاعات المتصفح ميزة التصفح الآمن لنظام Android لحماية المستخدمين من التهديدات السيبرانية الخبيثة.

وتتوافق هذه التحسينات الوشيكة مع مسار Google لدمج المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في Chrome ، بما في ذلك الدمج المتوقع لنموذج Gemini AI لتحسين التنقل عبر الويب. مع تطور المتصفح ليشمل مستودعات الذكاء، فإن منصات مثل AppMaster ، المشهورة بتبسيط تطوير الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية باستخدام حلول قوية no-code ، تكمل هذه التطورات من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات.