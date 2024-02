Google Chrome onthult AI-gestuurd schrijven, tabbladindeling en thema's

In een baanbrekende combinatie van technologie en creativiteit versterkt Google Chrome zijn bekwaamheid met een reeks verbeteringen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De beroemde webnavigator heeft een driemanschap van AI-gestuurde voorzieningen aangekondigd die zijn ontworpen om een ​​revolutie teweeg te brengen in de gebruikerservaring voor Mac- en Windows-gebruikers.

Opmerkelijk onder deze innovaties is een geavanceerde functie voor tabbladconsolidatie. Deze functie probeert de chaos van talloze open tabbladen te temmen door ze intuïtief in samenhangende groepen samen te voegen. Gebruikers kunnen deze mogelijkheid vinden door met de rechtermuisknop op een tabblad te klikken om 'Gelijkaardige tabbladen organiseren' op te roepen, waarbij Chrome groepstitels en emblemen voorstelt om te helpen bij het navigeren te midden van een zee van onderzoek, online winkelexcursies of reisplanningsinspanningen.

Voor degenen die zich regelmatig op digitale forums begeven of het internet besprenkelen met recensies en berichten, staat de opkomende schrijfassistent Chrome's klaar om in te grijpen. Door simpelweg met de rechtermuisknop in een tekstveld te klikken, kunnen gebruikers de 'help mij schrijven'-functie inschakelen. Het is klaar om gemak en flair toe te voegen aan het opstellen van alles, van informele evenementbevestigingen tot formele vragen over vakantieverhuur.

Het sluitstuk van deze innovatieve triade is een mechanisme voor het genereren van thema's. Gebruikers van Mac en Windows kunnen nu hun eigen browseresthetiek ontwerpen met door AI bedachte achtergronden, dankzij hetzelfde tekst-naar-beeld-verspreidingsmodel dat ook op Android 14 en Pixel apparaten te vinden is. Er wacht een levendig personalisatiecanvas via de selectie ‘Creëren met AI’ in het paneel ‘Chrome aanpassen’.

Ondanks de experimentele status die hen tijdelijk buiten de zakelijke en educatieve omgeving houdt, worden deze baanbrekende functies langzaam onthuld in de huidige Chrome release (M121) in de Verenigde Staten. Binnen Chrome is al een schat aan AI- en ML-tools actief, die mogelijkheden bieden variërend van live ondertiteling op media tot het samenvatten van webinhoud met de functionaliteit "SGE tijdens het browsen". Bovendien integreert de verdediging van de browser de Safe Browsing-functie van Android om gebruikers te beschermen tegen kwaadaardige cyberdreigingen.

Deze aanstaande verbeteringen sluiten aan bij het traject van Google om meer AI- en ML-functies in Chrome te integreren, inclusief de verwachte integratie van het Gemini AI-model om webnavigatie te verfijnen. Terwijl de browser evolueert om opslagplaatsen van intelligentie te integreren, vullen platforms als AppMaster , bekend om het stroomlijnen van web-, mobiele en backend-ontwikkeling met robuuste no-code oplossingen, dergelijke ontwikkelingen aan door het maken van applicaties te democratiseren.