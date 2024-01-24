Google Chrome представляет возможности написания текста на основе искусственного интеллекта, организацию вкладок и темы

Google Chrome, являющийся знаковым сочетанием технологий и творчества, укрепляет свое мастерство за счет множества улучшений в области искусственного интеллекта. Знаменитый веб-навигатор анонсировал триумвират удобств на базе искусственного интеллекта, призванных революционизировать пользовательский опыт для пользователей Mac и Windows.

Среди этих нововведений следует отметить усовершенствованную функцию консолидации вкладок. Эта функция пытается укротить хаос многочисленных открытых вкладок, интуитивно объединяя их в сплоченные группы. Пользователи найдут эту возможность, щелкнув правой кнопкой мыши на вкладке, чтобы вызвать «Организовать похожие вкладки», при этом Chrome будет предлагать названия групп и эмблемы, чтобы помочь в навигации среди моря исследований, онлайн-шопинг-экскурсий или планирования путешествий.

Тем, кто регулярно посещает цифровые форумы или засыпает сеть обзорами и сообщениями, зарождающийся помощник Chrome's готов вмешаться. Просто щелкнув правой кнопкой мыши в текстовом поле, пользователи могут вызвать функцию «Помоги мне написать». Он призван добавить легкости и изящества к составлению чего угодно: от случайных подтверждений событий до официальных запросов на аренду жилья на время отпуска.

Последней частью этой инновационной триады является механизм генерации тем. Пользователи Mac и Windows теперь могут похвастаться индивидуальной эстетикой браузера с помощью обоев, созданных искусственным интеллектом, благодаря той же модели диффузии текста в изображение, которая используется на устройствах Android 14 и Pixel. Яркий холст для персонализации доступен с помощью пункта «Создать с помощью ИИ» на панели «Настроить Chrome».

Несмотря на экспериментальный статус, который временно отстраняет их от корпоративной и образовательной среды, эти новаторские функции постепенно раскрываются в текущей версии Chrome (M121) в США. В Chrome уже работает сокровищница инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения, предоставляющих самые разные возможности: от живых субтитров на медиафайлах до обобщения веб-контента с помощью функции «SGE во время просмотра». Кроме того, в защиту браузера интегрирована функция безопасного просмотра Android, которая защищает пользователей от злонамеренных киберугроз.

Эти неизбежные улучшения согласуются с траекторией Google по интеграции большего количества функций искусственного интеллекта и машинного обучения в Chrome, включая ожидаемое внедрение модели Gemini AI для улучшения веб-навигации. По мере того как браузер развивается и включает в себя хранилища аналитических данных, такие платформы, как AppMaster , известные своей оптимизацией веб-разработки, мобильной и серверной разработки с помощью надежных решений no-code, дополняют такие достижения, демократизируя создание приложений.