Google Chrome 推出人工智能驱动的写作、选项卡组织和主题

Google Chrome实现了技术与创造力的里程碑式融合，通过一系列人工智能增强功能增强了其实力。这家著名的网络导航器宣布推出三款人工智能驱动的便利设施，旨在彻底改变 Mac 和 Windows 用户的用户体验。

这些创新中值得注意的是复杂的选项卡合并功能。此功能致力于通过直观地将多个打开的选项卡组装成有凝聚力的组来消除它们的混乱。用户可以通过右键单击选项卡来调用“组织类似选项卡”来找到此功能， Chrome将建议组标题和标志，以帮助在大量研究、在线购物游览或旅行计划工作中进行导航。

对于那些经常冒险进入数字论坛或在网络上充斥评论和帖子的人来说， Chrome's新生的写作助手随时准备介入。只需在文本字段中右键单击，用户就可以调用“帮助我写作”功能。它可以让撰写从休闲活动确认到正式度假租赁查询的任何内容变得更加轻松和优雅。

这个创新三元组的最后一部分是主题生成机制。 Mac 和 Windows 用户现在可以通过 AI 想象的壁纸展现定制浏览器的美感，这得益于与Android 14和Pixel设备相同的文本到图像扩散模型。通过“自定义 Chrome”面板中的“使用 AI 创建”选项，可以看到生动的个性化画布。

尽管实验状态暂时将它们排除在企业和教育环境之外，但这些开创性功能正在美国当前的Chrome版本 (M121) 中慢慢亮相。人工智能和机器学习工具的宝库已经在Chrome中运行，提供了从媒体上的实时字幕到使用“浏览时 SGE”功能总结网络内容的各种功能。此外，该浏览器的防御功能还集成了 Android 的安全浏览功能，以保护用户免受恶意网络威胁。

这些即将到来的增强功能与谷歌将更多人工智能和机器学习功能集成到Chrome中的轨迹相一致，包括预期结合 Gemini AI 模型来完善网络导航。随着浏览器不断发展并融入智能存储库，像AppMaster这样以通过强大的no-code解决方案简化 Web、移动和后端开发而闻名的平台，通过使应用程序创建民主化来补充这些进步。