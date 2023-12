GitHub met l'accent sur Copilot AI avec le lancement de Copilot Chat, présente Copilot Enterprise et dévoile des fonctionnalités de sécurité basées sur l'IA

Alors que GitHub intensifie ses efforts pour accélérer et simplifier le développement de logiciels grâce à l'intégration de l'IA, il s'apprête à lancer le mois prochain la disponibilité générale de GitHub Copilot Chat, qui est en cours de test bêta. GitHub a également dévoilé des aperçus de GitHub Copilot Enterprise et des capacités de sécurité renforcées par l'IA, renforçant ainsi son investissement dans des solutions basées sur l'IA.

GitHub Copilot Chat, en bonne voie pour son introduction publique officielle et son inclusion dans les abonnements GitHub Copilot existants, permet un environnement interactif via une interface de chat permettant aux développeurs de dialoguer avec GitHub Copilot. Cette interface est accessible en plusieurs langues pour permettre aux développeurs du monde entier de profiter de ses avantages. Le Copilot Chat fournit des réponses aux requêtes liées au codage dans un certain nombre d'environnements de développement intégrés (IDE), tels que les IDE JetBrains, Microsoft's Visual Studio Code, Visual Studio et l'éditeur Neovim. Actuellement, il propose un aperçu de la prise en charge de JetBrains.

Le GitHub Copilot Chat tire sa puissance du grand modèle multimodal GPT-4 d' OpenAI, lui permettant d'offrir des conseils, des éclaircissements et des lignes directrices précis sur le code. Une nouvelle fonctionnalité de la plateforme aide les développeurs à délibérer sur des lignes de code individuelles. GitHub est également configuré pour introduire des commandes slash pour faciliter des tâches telles que la génération de tests unitaires.

Les développeurs peuvent directement intégrer GitHub Copilot Chat à la plateforme GitHub sur github.com pour approfondir le code, les requêtes d'extraction, les documents et trouver des solutions aux requêtes de programmation générales. De plus, le Copilot Chat sera également disponible sur l'application mobile de GitHub. Les développeurs peuvent tirer parti de cette fonctionnalité pour résoudre leurs problèmes de codage en tapant ou en utilisant les fonctionnalités de synthèse vocale sur leurs appareils iPhone et Android.

Conçu pour les organisations, GitHub Copilot Enterprise intègre toutes les fonctionnalités de GitHub Copilot et connecte le chat aux référentiels sur github.com. Cette disposition permet une interaction personnalisée avec la plateforme, permettant aux équipes de créer et de rechercher de la documentation, d'obtenir des suggestions basées sur du code privé et interne et d'examiner les demandes d'extraction. Le programme Copilot Business est également inclus ici et devrait être rendu public en février 2024, au prix de 39 $ pour chaque utilisateur et par mois.

Bien que le GitHub Copilot s'appuie sur du texte en langage naturel et du code source provenant de sources accessibles au public pour la formation, il a parfois fait l'objet de controverses. Des inquiétudes ont été soulevées quant à la légalité de son utilisation de code sous licence open source pour la formation. GitHub, cependant, croit avec véhémence que Copilot adhère aux lois en vigueur.

Plusieurs autres annonces ont été faites le 8 novembre par GitHub. Par exemple, le programme de partenariat GitHub Copilot vise à favoriser un écosystème de plugins pour GitHub Copilot dans le but d'élargir la gamme de tâches que les développeurs peuvent effectuer avec l'IA.

Une autre annonce notable concerne GitHub Copilot Workspace par l'équipe de recherche de GitHub Next. Ce pont innovant assisté par l'IA est conçu pour aider les développeurs à transformer leurs idées en codes et devrait arriver en 2024.

En outre, GitHub a l'intention d'améliorer la sécurité avancée de GitHub avec des tests de sécurité des applications basés sur l'IA, conçus pour découvrir et identifier les vulnérabilités et les secrets des codes. La correction automatique de l'analyse de code devrait bientôt être incluse dans les abonnements, et l'analyse des secrets est conçue pour trouver les secrets divulgués avec des taux de faux positifs réduits.

