GitHub enfatizando o Copilot AI com o lançamento do Copilot Chat, apresenta o Copilot Enterprise e revela recursos de segurança baseados em IA

À medida que o GitHub intensifica seu foco na aceleração e simplificação do desenvolvimento de software por meio da integração de IA, ele se prepara para lançar a disponibilidade geral do GitHub Copilot Chat no próximo mês, que está em teste beta. O GitHub também revelou prévias do GitHub Copilot Enterprise e recursos de segurança aprimorados por IA, solidificando ainda mais seu investimento em soluções orientadas por IA.

O GitHub Copilot Chat, em vias de sua introdução pública formal e inclusão nas assinaturas existentes do GitHub Copilot, permite um ambiente interativo por meio de uma interface de bate-papo para os desenvolvedores interagirem com o GitHub Copilot. Esta interface é acessível em vários idiomas para permitir que desenvolvedores de todo o mundo aproveitem seus benefícios. O Copilot Chat fornece respostas a consultas relacionadas à codificação dentro de vários ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs), como IDEs JetBrains, Microsoft's Visual Studio Code, Visual Studio e o editor Neovim. Atualmente, apresenta uma prévia do suporte JetBrains.

O GitHub Copilot Chat extrai seu poder do grande modelo multimodal GPT-4 da OpenAI, permitindo oferecer conselhos, elucidações e diretrizes de código precisos. Um novo recurso da plataforma ajuda os desenvolvedores a deliberar sobre linhas individuais de código. O GitHub também está configurado para introduzir comandos de barra para facilitar tarefas como a geração de testes de unidade.

Os desenvolvedores podem integrar diretamente o GitHub Copilot Chat com a plataforma GitHub em github.com para se aprofundar no código, obter solicitações, documentos e encontrar soluções para consultas gerais de programação. Além disso, o Copilot Chat também estará disponível no aplicativo móvel do GitHub. Os desenvolvedores podem aproveitar esse recurso para resolver seus problemas de codificação digitando ou usando recursos de fala para texto em seus dispositivos iPhone e Android.

Projetado para organizações, o GitHub Copilot Enterprise incorpora todos os recursos do GitHub Copilot e conecta o chat aos repositórios no github.com. Esta disposição permite uma interação personalizada com a plataforma, permitindo que as equipes construam e pesquisem documentação, obtenham sugestões com base em código privado e interno e revisem pull requests. O programa Copilot Business também está incluído aqui e está previsto para ser lançado em fevereiro de 2024, ao preço de US$ 39 por usuário por mês.

Embora o GitHub Copilot dependa de texto em linguagem natural e código-fonte de fontes disponíveis publicamente para treinamento, ele ocasionalmente tem sido objeto de controvérsia. Foram levantadas preocupações sobre a legalidade da utilização de código licenciado de código aberto para treinamento. O GitHub, no entanto, mantém veementemente a crença de que o Copilot cumpre as leis relevantes.

Vários outros anúncios foram feitos em 8 de novembro pelo GitHub. Por exemplo, o GitHub Copilot Partner Program visa promover um ecossistema de plugins para GitHub Copilot com o objetivo de expandir a gama de tarefas que os desenvolvedores podem realizar com IA.

Outro anúncio notável é sobre o GitHub Copilot Workspace feito pela equipe de pesquisa do GitHub Next. Esta ponte inovadora assistida por IA foi projetada para ajudar os desenvolvedores a transformar suas ideias em códigos e deve chegar em 2024.

Além disso, o GitHub pretende aprimorar a Segurança Avançada do GitHub com testes de segurança de aplicativos baseados em IA, projetados para descobrir e detectar vulnerabilidades e segredos em códigos. Espera-se que a correção automática de verificação de código seja incluída nas assinaturas em breve, e a verificação de segredos foi projetada para encontrar segredos vazados com taxas reduzidas de falsos positivos.

