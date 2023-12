GitHub punta sull'intelligenza artificiale di Copilot con il lancio di Copilot Chat, presenta in anteprima Copilot Enterprise e svela funzionalità di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale

Mentre GitHub intensifica la sua attenzione sull’accelerazione e sulla semplificazione dello sviluppo software attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale, il mese prossimo lancerà la disponibilità generale di GitHub Copilot Chat, che è stato in fase di beta testing. GitHub ha inoltre presentato le anteprime di GitHub Copilot Enterprise e le funzionalità di sicurezza potenziate dall’intelligenza artificiale, consolidando ulteriormente il suo investimento in soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

GitHub Copilot Chat, sulla buona strada verso la sua introduzione pubblica formale e l'inclusione negli abbonamenti GitHub Copilot esistenti, consente un ambiente interattivo tramite un'interfaccia di chat per consentire agli sviluppatori di interagire con GitHub Copilot. Questa interfaccia è accessibile in diverse lingue per consentire agli sviluppatori di tutto il mondo di usufruire dei suoi vantaggi. La chat di Copilot fornisce risposte a domande relative alla codifica all'interno di una serie di ambienti di sviluppo integrati (IDE), come gli IDE JetBrains, Microsoft's Visual Studio Code, Visual Studio e l'editor Neovim. Attualmente presenta un'anteprima per il supporto JetBrains.

La chat di GitHub Copilot trae la sua potenza dal grande modello multimodale GPT-4 di OpenAI, che gli consente di offrire consigli precisi sul codice, delucidazioni e linee guida. Una nuova funzionalità della piattaforma aiuta gli sviluppatori a deliberare sulle singole righe di codice. GitHub è inoltre impostato per introdurre comandi slash per facilitare attività come la generazione di unit test.

Gli sviluppatori possono integrare direttamente GitHub Copilot Chat con la piattaforma GitHub su github.com per approfondire il codice, estrarre richieste, documenti e trovare soluzioni a domande generali di programmazione. Inoltre, la chat di Copilot sarà disponibile anche sull'app mobile di GitHub. Gli sviluppatori possono sfruttare questa funzionalità per risolvere i problemi di codifica digitando o utilizzando le funzionalità di sintesi vocale sui propri dispositivi iPhone e Android.

Progettato per le organizzazioni, GitHub Copilot Enterprise integra tutte le funzionalità di GitHub Copilot e collega la chat ai repository su github.com. Questa disposizione consente un'interazione personalizzata con la piattaforma, consentendo ai team di creare e cercare documentazione, ottenere suggerimenti basati su codice privato e interno ed esaminare le richieste pull. Qui è incluso anche il programma Copilot Business, la cui quotazione è prevista per febbraio 2024, al prezzo di $ 39 per ciascun utente al mese.

Sebbene GitHub Copilot faccia affidamento su testo in linguaggio naturale e codice sorgente da fonti disponibili al pubblico per la formazione, a volte è stato oggetto di controversia. Sono state sollevate preoccupazioni sulla legalità del suo utilizzo di codice con licenza open source per la formazione. GitHub, tuttavia, ritiene fermamente che Copilot aderisca alle leggi pertinenti.

Diversi altri annunci sono stati fatti l'8 novembre da GitHub. Ad esempio, il GitHub Copilot Partner Program mira a promuovere un ecosistema di plug-in per GitHub Copilot con lo scopo di espandere la gamma di attività che gli sviluppatori possono eseguire con l'intelligenza artificiale.

Un altro annuncio degno di nota riguarda GitHub Copilot Workspace da parte del team di ricerca di GitHub Next. Questo innovativo bridge assistito dall'intelligenza artificiale è progettato per aiutare gli sviluppatori a trasformare le loro idee in codici e dovrebbe arrivare nel 2024.

Inoltre, GitHub intende migliorare GitHub Advanced Security con test di sicurezza delle applicazioni basati sull’intelligenza artificiale progettati per scoprire e individuare vulnerabilità e segreti nei codici. Si prevede che la correzione automatica della scansione del codice sarà presto inclusa negli abbonamenti e la scansione dei segreti è progettata per trovare segreti trapelati con tassi di falsi positivi ridotti.

