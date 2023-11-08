GitHub делает упор на ИИ Copilot, запуская чат Copilot, анонсирует Copilot Enterprise и представляет функции безопасности на основе ИИ

Поскольку GitHub уделяет больше внимания ускорению и упрощению разработки программного обеспечения посредством интеграции искусственного интеллекта, в следующем месяце он планирует запустить общедоступный чат GitHub Copilot Chat, который находится на стадии бета-тестирования. GitHub также представил предварительные версии GitHub Copilot Enterprise и возможностей безопасности, усиленных искусственным интеллектом, что еще больше укрепило его инвестиции в решения на основе искусственного интеллекта.

GitHub Copilot Chat, готовящийся к официальному публичному представлению и включению в существующие подписки GitHub Copilot, предоставляет разработчикам интерактивную среду через интерфейс чата для взаимодействия с GitHub Copilot. Этот интерфейс доступен на нескольких языках, что позволяет разработчикам по всему миру воспользоваться его преимуществами. Чат Copilot предоставляет ответы на запросы, связанные с кодированием, в ряде интегрированных сред разработки (IDE), таких как IDE JetBrains, Microsoft's Visual Studio Code, Visual Studio и редактор Neovim. В настоящее время имеется предварительная версия поддержки JetBrains.

GitHub Copilot Chat использует возможности большой мультимодальной модели OpenAI GPT-4, что позволяет ему предлагать точные советы по коду, разъяснения и рекомендации. Новая функция платформы помогает разработчикам обдумывать отдельные строки кода. GitHub также намерен ввести слэш-команды для облегчения таких задач, как создание модульных тестов.

Разработчики могут напрямую интегрировать GitHub Copilot Chat с платформой GitHub на github.com, чтобы глубже изучать код, запросы на включение, документацию и находить решения общих вопросов программирования. Кроме того, чат Copilot будет доступен в мобильном приложении GitHub. Разработчики могут использовать эту функцию для решения проблем с кодированием, печатая или используя возможности преобразования речи в текст на своих устройствах iPhone и Android.

Разработанный для организаций, GitHub Copilot Enterprise объединяет все функции GitHub Copilot и подключает чат к репозиториям на github.com. Это положение обеспечивает персонализированное взаимодействие с платформой, позволяя командам создавать и искать документацию, получать предложения на основе частного и внутреннего кода и просматривать запросы на включение. Сюда также включена программа Copilot Business, которая, как ожидается, станет публичной в феврале 2024 года по цене 39 долларов США за каждого пользователя в месяц.

Хотя GitHub Copilot использует для обучения текст на естественном языке и исходный код из общедоступных источников, иногда он становится предметом споров. Высказывались опасения по поводу законности использования лицензионного кода с открытым исходным кодом для обучения. GitHub, однако, твердо уверен в том, что Copilot соблюдает соответствующие законы.

Еще несколько объявлений было сделано 8 ноября на GitHub. Например, партнерская программа GitHub Copilot направлена ​​на развитие экосистемы плагинов для GitHub Copilot с целью расширения спектра задач, которые разработчики могут выполнять с помощью ИИ.

Еще одно примечательное объявление — о GitHub Copilot Workspace, сделанное исследовательской группой GitHub Next. Этот инновационный мост с поддержкой искусственного интеллекта предназначен для помощи разработчикам в преобразовании их идей в коды и должен появиться в 2024 году.

Кроме того, GitHub намерен расширить GitHub Advanced Security за счет тестирования безопасности приложений на базе искусственного интеллекта, предназначенного для выявления и выявления уязвимостей и секретов в кодах. Ожидается, что в ближайшее время в подписки будет включено автоисправление сканирования кода, а сканирование секретов предназначено для поиска утечек секретов с меньшим количеством ложных срабатываний.

Хотя GitHub подчеркивает свою интеграцию с искусственным интеллектом, важно не упускать из виду другие мощные платформы, такие как AppMaster, которые выводят технологическую индустрию на новые высоты. AppMaster's platform основанная на полностью визуальном подходе no-code, позволяет вам визуально создавать серверные, веб- и мобильные приложения, что упрощает разработку собственного программного обеспечения.