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GitHub, Copilot Chat'in Lansmanıyla Copilot Yapay Zekayı Vurguluyor, Copilot Enterprise'ın Önizlemesini Yapıyor ve Yapay Zeka Odaklı Güvenlik Özelliklerini Açıklıyor

Kas 08, 2023
GitHub, Copilot Chat'in Lansmanıyla Copilot Yapay Zekayı Vurguluyor, Copilot Enterprise'ın Önizlemesini Yapıyor ve Yapay Zeka Odaklı Güvenlik Özelliklerini Açıklıyor

GitHub, yapay zeka entegrasyonu yoluyla yazılım geliştirmeyi hızlandırmaya ve basitleştirmeye odaklanmayı yoğunlaştırırken, beta testi aşamasında olan GitHub Copilot Chat'in önümüzdeki ay genel kullanılabilirliğini başlatmaya hazırlanıyor. GitHub ayrıca GitHub Copilot Enterprise'ın ön izlemelerini ve yapay zeka destekli güvenlik yeteneklerinin tanıtımını yaparak yapay zeka odaklı çözümlere yaptığı yatırımı daha da sağlamlaştırdı.

Resmi olarak halka tanıtılması ve mevcut GitHub Copilot aboneliklerine dahil edilmesi yolunda ilerleyen GitHub Copilot Chat, geliştiricilerin GitHub Copilot ile etkileşim kurması için bir sohbet arayüzü aracılığıyla etkileşimli bir ortam sağlıyor. Bu arayüze, dünyanın her yerindeki geliştiricilerin bu arayüzün avantajlarından yararlanabilmesi için çeşitli dillerde erişilebilir. Copilot Chat, JetBrains IDE'leri, Microsoft's Visual Studio Code, Visual Studio ve Neovim düzenleyicisi gibi bir dizi entegre geliştirme ortamında (IDE'ler) kodlamayla ilgili sorgulara yanıtlar sağlar. Şu anda JetBrains desteğinin bir önizlemesi bulunmaktadır.

GitHub Copilot Chat, gücünü OpenAI GPT-4 büyük multimodal modelinden alıyor ve hassas kod önerileri, açıklamalar ve yönergeler sunmasına olanak tanıyor. Platformdaki yeni bir özellik, geliştiricilerin ayrı ayrı kod satırları üzerinde düşünmelerine yardımcı oluyor. GitHub ayrıca birim testleri oluşturmak gibi görevleri kolaylaştırmak için eğik çizgi komutlarını da tanıtacak şekilde ayarlanmıştır.

Geliştiriciler kodu daha derinlemesine incelemek, istekleri ve belgeleri almak ve genel programlama sorgularına çözümler bulmak için GitHub Copilot Chat'i github.com adresindeki GitHub platformuyla doğrudan entegre edebilir. Ayrıca Copilot Chat GitHub'ın mobil uygulamasında da mevcut olacak. Geliştiriciler, iPhone ve Android cihazlarında yazarak veya konuşmayı metne dönüştürme özelliklerini kullanarak kodlama sorunlarını çözmek için bu özellikten yararlanabilirler.

Kuruluşlar için tasarlanan GitHub Copilot Enterprise, GitHub Copilot'un tüm özelliklerinden yararlanır ve sohbeti github.com'daki depolara bağlar. Bu hüküm, platformla kişiselleştirilmiş etkileşime izin vererek ekiplerin belge oluşturmasına ve aramasına, özel ve dahili koda dayalı öneriler almasına ve çekme isteklerini incelemesine olanak tanır. Copilot Business programı da buraya dahil edilmiştir ve Şubat 2024'te halka açılması ve her kullanıcı için aylık 39 ABD doları fiyatla satışa sunulması beklenmektedir.

GitHub Copilot, eğitim için doğal dil metinlerine ve kamuya açık kaynaklardan alınan kaynak kodlarına dayansa da, zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Eğitim için açık kaynaklı lisanslı kod kullanımının yasallığı konusunda endişeler dile getirildi. Ancak GitHub, Copilot'un ilgili yasalara uyduğu inancını yüksek sesle savunuyor.

8 Kasım'da GitHub tarafından birkaç duyuru daha yapıldı. Örneğin GitHub Copilot Ortak Programı, geliştiricilerin yapay zeka ile gerçekleştirebileceği görev yelpazesini genişletmek amacıyla GitHub Copilot için bir eklenti ekosistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

Dikkate değer bir diğer duyuru ise GitHub Next araştırma ekibinin GitHub Copilot Workspace ile ilgili yaptığı duyuru. Bu yenilikçi yapay zeka destekli köprü, geliştiricilerin fikirlerini kodlara dönüştürmelerine yardımcı olmak için tasarlandı ve 2024'te kullanıma sunulması bekleniyor.

Ayrıca GitHub, kodlardaki güvenlik açıklarını ve sırları ortaya çıkarmak ve düzeltmek için tasarlanan yapay zeka destekli uygulama güvenliği testleriyle GitHub Gelişmiş Güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Kod tarama otomatik düzeltmesinin yakında aboneliklere dahil edilmesi bekleniyor ve gizli dizi taraması, daha düşük hatalı pozitif oranlarla sızdırılan gizli bilgileri bulmak üzere tasarlandı.

GitHub yapay zeka entegrasyonunu öne çıkarırken, AppMaster gibi teknoloji endüstrisini yeni boyutlara taşıyan diğer güçlü platformları da gözden kaçırmamak önemli. Tamamen görsel, no-code bir yaklaşımla desteklenen AppMaster's platform, arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak oluşturmanıza olanak tanıyarak kendi yazılımınızı geliştirmenizi her zamankinden daha kolay hale getirir.

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