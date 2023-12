GitHub legt mit der Einführung von Copilot Chat den Schwerpunkt auf Copilot AI, gibt eine Vorschau auf Copilot Enterprise und stellt KI-gesteuerte Sicherheitsfunktionen vor

Da GitHub seinen Fokus verstärkt auf die Beschleunigung und Vereinfachung der Softwareentwicklung durch KI-Integration legt, wird es nächsten Monat die allgemeine Verfügbarkeit von GitHub Copilot Chat einführen, der sich im Betatest befindet. GitHub stellte außerdem Vorschauen auf GitHub Copilot Enterprise und KI-gestützte Sicherheitsfunktionen vor und festigte damit seine Investition in KI-gestützte Lösungen weiter.

GitHub Copilot Chat ist auf dem Weg zu seiner offiziellen öffentlichen Einführung und Aufnahme in bestehende GitHub Copilot-Abonnements und ermöglicht Entwicklern über eine Chat-Schnittstelle eine interaktive Umgebung für die Interaktion mit GitHub Copilot. Auf diese Schnittstelle kann in mehreren Sprachen zugegriffen werden, damit Entwickler auf der ganzen Welt von ihren Vorteilen profitieren können. Der Copilot-Chat bietet Antworten auf codierungsbezogene Fragen in einer Reihe integrierter Entwicklungsumgebungen (IDEs), wie z. B. JetBrains-IDEs, Microsoft's Visual Studio Code, Visual Studio und dem Neovim -Editor. Derzeit gibt es eine Vorschau für die JetBrains-Unterstützung.

Der GitHub Copilot Chat schöpft seine Leistung aus dem großen multimodalen GPT-4-Modell von OpenAI und ermöglicht so die Bereitstellung präziser Code-Ratschläge, Erläuterungen und Richtlinien. Eine neue Funktion der Plattform hilft Entwicklern dabei, über einzelne Codezeilen nachzudenken. GitHub wird außerdem Slash-Befehle einführen, um Aufgaben wie das Generieren von Unit-Tests zu erleichtern.

Entwickler können GitHub Copilot Chat direkt in die GitHub-Plattform unter github.com integrieren, um tiefer in den Code einzutauchen, Anfragen und Dokumente abzurufen und Lösungen für allgemeine Programmierfragen zu finden. Darüber hinaus wird der Copilot-Chat auch auf der mobilen App von GitHub verfügbar sein. Entwickler können diese Funktion nutzen, um ihre Codierungsprobleme zu lösen, indem sie auf ihren iPhone- und Android-Geräten Texteingaben oder Sprach-zu-Text-Funktionen verwenden.

GitHub Copilot Enterprise wurde für Organisationen entwickelt und nutzt alle Funktionen von GitHub Copilot und verbindet den Chat mit Repositories auf github.com. Diese Bestimmung ermöglicht eine personalisierte Interaktion mit der Plattform und ermöglicht es Teams, Dokumentationen zu erstellen und zu durchsuchen, Vorschläge auf der Grundlage von privatem und internem Code zu erhalten und Pull-Anfragen zu überprüfen. Das Copilot Business-Programm ist ebenfalls enthalten und wird voraussichtlich im Februar 2024 an die Börse gehen. Der Preis beträgt 39 US-Dollar pro Benutzer und Monat.

Obwohl der GitHub Copilot für das Training auf Text in natürlicher Sprache und Quellcode aus öffentlich zugänglichen Quellen angewiesen ist, war er gelegentlich Gegenstand von Kontroversen. Es wurden Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Verwendung von Open-Source-Lizenzcode für Schulungen geäußert. GitHub vertritt jedoch lautstark die Ansicht, dass Copilot sich an die einschlägigen Gesetze hält.

Mehrere weitere Ankündigungen wurden am 8. November von GitHub gemacht. Das GitHub Copilot-Partnerprogramm zielt beispielsweise darauf ab, ein Plugin-Ökosystem für GitHub Copilot zu fördern, um das Spektrum der Aufgaben zu erweitern, die Entwickler mit KI ausführen können.

Eine weitere bemerkenswerte Ankündigung betrifft GitHub Copilot Workspace vom Forschungsteam von GitHub Next. Diese innovative KI-gestützte Brücke soll Entwicklern bei der Umsetzung ihrer Ideen in Codes helfen und soll 2024 auf den Markt kommen.

Darüber hinaus beabsichtigt GitHub, GitHub Advanced Security durch KI-gestützte Anwendungssicherheitstests zu verbessern, die darauf abzielen, Schwachstellen und Geheimnisse in Codes aufzudecken und zu beseitigen. Es wird erwartet, dass die Autofix-Funktion für das Code-Scannen bald in den Abonnements enthalten sein wird, und das Scannen von Geheimnissen ist darauf ausgelegt, durchgesickerte Geheimnisse mit geringeren Falsch-Positiv-Raten zu finden.

