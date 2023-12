Ponieważ GitHub coraz bardziej koncentruje się na przyspieszaniu i upraszczaniu tworzenia oprogramowania poprzez integrację sztucznej inteligencji, w przyszłym miesiącu ma zamiar udostępnić GitHub Copilot Chat, który jest w fazie testów beta. GitHub zaprezentował także wersje zapoznawcze GitHub Copilot Enterprise oraz funkcje bezpieczeństwa wzmocnione sztuczną inteligencją, co jeszcze bardziej wzmacnia inwestycje w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

GitHub Copilot Chat, będący na dobrej drodze do jego formalnego publicznego wprowadzenia i włączenia do istniejących subskrypcji GitHub Copilot, umożliwia interaktywne środowisko za pośrednictwem interfejsu czatu, aby programiści mogli współpracować z GitHub Copilot. Interfejs ten jest dostępny w kilku językach, aby umożliwić programistom na całym świecie korzystanie z jego zalet. Czat Copilot zapewnia odpowiedzi na zapytania związane z kodowaniem w wielu zintegrowanych środowiskach programistycznych (IDE), takich jak IDE JetBrains, Microsoft's Visual Studio Code, Visual Studio i edytor Neovim. Obecnie zawiera podgląd obsługi JetBrains.

Czat GitHub Copilot czerpie swoją moc z dużego multimodalnego modelu GPT-4 OpenAI, umożliwiając mu oferowanie precyzyjnych porad, objaśnień i wytycznych dotyczących kodu. Nowa funkcja na platformie pomaga programistom przemyśleć poszczególne wiersze kodu. GitHub ma także wprowadzić polecenia z ukośnikiem, aby ułatwić zadania takie jak generowanie testów jednostkowych.

Programiści mogą bezpośrednio zintegrować czat GitHub Copilot Chat z platformą GitHub pod adresem github.com, aby głębiej zagłębiać się w kod, pobierać żądania, dokumenty i znajdować rozwiązania ogólnych zapytań programistycznych. Ponadto czat Copilot będzie również dostępny w aplikacji mobilnej GitHub. Programiści mogą wykorzystać tę funkcję, aby rozwiązać problemy z kodowaniem, wpisując lub korzystając z funkcji zamiany mowy na tekst na swoich urządzeniach iPhone i Android.

Zaprojektowany dla organizacji, GitHub Copilot Enterprise udostępnia wszystkie funkcje GitHub Copilot i łączy czat z repozytoriami na github.com. To postanowienie umożliwia spersonalizowaną interakcję z platformą, umożliwiając zespołom tworzenie i przeszukiwanie dokumentacji, uzyskiwanie sugestii w oparciu o kod prywatny i wewnętrzny oraz przeglądanie żądań ściągnięcia. Uwzględniono tu także program Copilot Business, który ma zostać udostępniony publicznie w lutym 2024 r. w cenie 39 USD za każdego użytkownika miesięcznie.

Chociaż GitHub Copilot opiera się na tekście w języku naturalnym i kodzie źródłowym z publicznie dostępnych źródeł w celach szkoleniowych, czasami był przedmiotem kontrowersji. Pojawiły się obawy co do legalności wykorzystania przez niego licencjonowanego kodu open source do celów szkoleniowych. GitHub jednak głośno utrzymuje, że Copilot przestrzega obowiązujących przepisów.

8 listopada GitHub ogłosił kilka innych ogłoszeń. Na przykład program partnerski GitHub Copilot ma na celu wspieranie ekosystemu wtyczek dla GitHub Copilot w celu poszerzenia zakresu zadań, które programiści mogą wykonywać za pomocą sztucznej inteligencji.

Kolejne godne uwagi ogłoszenie dotyczy GitHub Copilot Workspace autorstwa zespołu badawczego GitHub Next. Ten innowacyjny most wspomagany sztuczną inteligencją ma pomóc programistom w przekształcaniu ich pomysłów w kody i ma pojawić się w 2024 r.

Co więcej, GitHub zamierza ulepszyć GitHub Advanced Security za pomocą testów bezpieczeństwa aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, mających na celu odkrywanie i wykrywanie luk w zabezpieczeniach oraz sekretów w kodach. Oczekuje się, że automatyczna naprawa skanowania kodów zostanie wkrótce uwzględniona w subskrypcjach, a skanowanie sekretów ma na celu znajdowanie wyciekających sekretów przy zmniejszonej liczbie fałszywych alarmów.

Chociaż GitHub podkreśla integrację sztucznej inteligencji, ważne jest, aby nie przeoczyć innych potężnych platform, takich jak AppMaster, które wynoszą branżę technologiczną na nowy poziom. AppMaster's platform oparta na całkowicie wizualnym podejściu, no-code, umożliwia wizualne tworzenie aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, dzięki czemu tworzenie własnego oprogramowania jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.