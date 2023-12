GitHub benadrukt Copilot AI met de lancering van Copilot Chat, previews van Copilot Enterprise en onthult AI-gestuurde beveiligingsfuncties

Terwijl GitHub zijn focus intensiveert op het versnellen en vereenvoudigen van softwareontwikkeling door middel van AI-integratie, zal het volgende maand de algemene beschikbaarheid van GitHub Copilot Chat lanceren, die momenteel in bètatest is. GitHub onthulde ook previews van GitHub Copilot Enterprise en door AI ondersteunde beveiligingsmogelijkheden, waardoor de investering in AI-gestuurde oplossingen verder wordt verstevigd.

GitHub Copilot Chat, op koers voor de formele publieke introductie en opname in bestaande GitHub Copilot-abonnementen, maakt een interactieve omgeving via een chatinterface mogelijk voor ontwikkelaars om met de GitHub Copilot in contact te komen. Deze interface is toegankelijk in verschillende talen, zodat ontwikkelaars over de hele wereld van de voordelen kunnen profiteren. De Copilot Chat biedt antwoorden op coderingsgerelateerde vragen binnen een aantal geïntegreerde ontwikkelomgevingen (IDE's), zoals JetBrains IDE's, Microsoft's Visual Studio Code, Visual Studio en de Neovim editor. Momenteel bevat het een preview voor JetBrains-ondersteuning.

De GitHub Copilot Chat haalt zijn kracht uit het grote multimodale GPT-4-model van OpenAI, waardoor het nauwkeurig codeadvies, toelichtingen en richtlijnen kan bieden. Een nieuwe functie op het platform helpt ontwikkelaars bij het nadenken over individuele coderegels. GitHub zal ook slash-opdrachten introduceren om taken zoals het genereren van unit-tests te vergemakkelijken.

Ontwikkelaars kunnen GitHub Copilot Chat rechtstreeks integreren met het GitHub-platform op github.com om dieper in de code te duiken, verzoeken en documenten op te halen en oplossingen te vinden voor algemene programmeervragen. Daarnaast zal de Copilot Chat ook beschikbaar zijn op de mobiele app van GitHub. Ontwikkelaars kunnen deze functie gebruiken om hun coderingsproblemen op te lossen door te typen of spraak-naar-tekst-mogelijkheden te gebruiken op hun iPhone- en Android-apparaten.

GitHub Copilot Enterprise is ontworpen voor organisaties en combineert alle functies van GitHub Copilot en verbindt de chat met repositories op github.com. Deze voorziening maakt gepersonaliseerde interactie met het platform mogelijk, waardoor teams documentatie kunnen bouwen en doorzoeken, suggesties kunnen krijgen op basis van privé- en interne code en pull-aanvragen kunnen beoordelen. Het Copilot Business-programma is hier ook opgenomen en zal naar verwachting in februari 2024 naar de beurs gaan, voor een prijs van $ 39 per gebruiker per maand.

Hoewel de GitHub Copilot voor training afhankelijk is van tekst in natuurlijke taal en broncode uit openbaar beschikbare bronnen, is het af en toe een onderwerp van controverse geweest. Er zijn zorgen geuit over de wettigheid van het gebruik van open-source gelicentieerde code voor training. GitHub is er echter luidruchtig van overtuigd dat Copilot zich aan de relevante wetten houdt.

Op 8 november werden door GitHub verschillende andere aankondigingen gedaan. Het GitHub Copilot Partner Program heeft bijvoorbeeld tot doel een plug-in-ecosysteem voor GitHub Copilot te bevorderen met als doel het scala aan taken uit te breiden dat ontwikkelaars met AI kunnen uitvoeren.

Een andere opmerkelijke aankondiging gaat over GitHub Copilot Workspace door het onderzoeksteam van GitHub Next. Deze innovatieve AI-ondersteunde brug is ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het omzetten van hun ideeën in codes en zal naar verwachting in 2024 arriveren.

Verder is GitHub van plan om GitHub Advanced Security te verbeteren met AI-aangedreven applicatiebeveiligingstests die zijn ontworpen om kwetsbaarheden en geheimen in codes te ontdekken en te achterhalen. De autofix voor het scannen van codes zal naar verwachting binnenkort in de abonnementen worden opgenomen, en het scannen van geheimen is ontworpen om gelekte geheimen te vinden met minder valse positieven.

