GitHub يركز على Copilot AI مع إطلاق Copilot Chat، ويستعرض Copilot Enterprise ويكشف عن ميزات الأمان المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

مع تكثيف GitHub تركيزها على تسريع وتبسيط تطوير البرمجيات من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي، فإنها تستعد لإطلاق التوفر العام لـ GitHub Copilot Chat الشهر المقبل، والذي كان قيد الاختبار التجريبي. كشفت GitHub أيضًا عن معاينات لـ GitHub Copilot Enterprise وقدرات الأمان المعززة بالذكاء الاصطناعي مما يعزز استثماراتها في الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

تتيح GitHub Copilot Chat، التي تسير على الطريق الصحيح نحو تقديمها العام الرسمي وإدراجها في اشتراكات GitHub Copilot الحالية، بيئة تفاعلية عبر واجهة الدردشة للمطورين للتفاعل مع GitHub Copilot. يمكن الوصول إلى هذه الواجهة بعدة لغات للسماح للمطورين في جميع أنحاء العالم بالاستفادة من فوائدها. توفر دردشة Copilot إجابات على الاستفسارات المتعلقة بالبرمجة داخل عدد من بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، مثل JetBrains IDEs Microsoft's Visual Studio Code و Visual Studio ومحرر Neovim. حاليًا، يتميز بمعاينة لدعم JetBrains.

تستمد GitHub Copilot Chat قوتها من نموذج الوسائط المتعددة الكبير GPT-4 الخاص بـ OpenAI ، مما يسمح لها بتقديم نصائح وتوضيحات وإرشادات دقيقة حول التعليمات البرمجية. تساعد ميزة جديدة في النظام الأساسي المطورين على مناقشة سطور فردية من التعليمات البرمجية. تم إعداد GitHub أيضًا لتقديم أوامر الشرطة المائلة لتسهيل المهام مثل إنشاء اختبارات الوحدة.

يمكن للمطورين دمج GitHub Copilot Chat مباشرةً مع منصة GitHub على github.com للتعمق أكثر في التعليمات البرمجية وسحب الطلبات والمستندات وإيجاد حلول لاستفسارات البرمجة العامة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون خدمة Copilot Chat متاحة أيضًا على تطبيق GitHub للهاتف المحمول. يمكن للمطورين الاستفادة من هذه الميزة لحل مشكلات البرمجة الخاصة بهم عن طريق الكتابة أو استخدام إمكانات تحويل الكلام إلى نص على أجهزة iPhone وAndroid الخاصة بهم.

تم تصميم GitHub Copilot Enterprise للمؤسسات، وهو يجمع جميع ميزات GitHub Copilot ويربط الدردشة بالمستودعات على github.com. يسمح هذا الشرط بالتفاعل الشخصي مع النظام الأساسي، مما يسمح للفرق ببناء الوثائق والبحث فيها، والحصول على اقتراحات بناءً على التعليمات البرمجية الخاصة والداخلية، ومراجعة طلبات السحب. يتم تضمين برنامج Copilot Business هنا أيضًا، ومن المتوقع أن يتم طرحه للعامة في فبراير 2024، بسعر 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

على الرغم من أن GitHub Copilot يعتمد على نص اللغة الطبيعية وكود المصدر من المصادر المتاحة للجمهور للتدريب، إلا أنه كان في بعض الأحيان موضوعًا للجدل. وقد أثيرت مخاوف بشأن شرعية استخدامها للتعليمات البرمجية المرخصة مفتوحة المصدر للتدريب. ومع ذلك، فإن GitHub يعتقد بشدة أن Copilot يلتزم بالقوانين ذات الصلة.

تم إصدار العديد من الإعلانات الأخرى في 8 نوفمبر بواسطة GitHub. على سبيل المثال، يهدف برنامج شركاء GitHub Copilot إلى تعزيز النظام البيئي للمكونات الإضافية لـ GitHub Copilot بهدف توسيع نطاق المهام التي يمكن للمطورين تنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هناك إعلان ملحوظ آخر حول GitHub Copilot Workspace من قبل فريق البحث في GitHub Next. تم تصميم هذا الجسر المبتكر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين في تحويل أفكارهم إلى رموز ومن المقرر أن يصل في عام 2024.

علاوة على ذلك، تعتزم GitHub تعزيز GitHub Advanced Security من خلال اختبار أمان التطبيقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم للكشف عن نقاط الضعف والأسرار في الأكواد وإبرازها. ومن المتوقع أن يتم تضمين الإصلاح التلقائي لمسح الكود في الاشتراكات قريبًا، كما تم تصميم مسح الأسرار للعثور على الأسرار المسربة مع انخفاض معدلات النتائج الإيجابية الخاطئة.

بينما يسلط GitHub الضوء على تكامل الذكاء الاصطناعي الخاص به، فمن المهم عدم إغفال المنصات القوية الأخرى مثل AppMaster التي تقود صناعة التكنولوجيا إلى آفاق جديدة. مدعومًا بنهج مرئي بالكامل no-code ، تسمح لك AppMaster's platform بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بشكل مرئي، مما يجعل تطوير برامجك الخاصة أسهل من أي وقت مضى.