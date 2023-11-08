随着 GitHub 加强对通过 AI 集成加速和简化软件开发的关注，它将于下个月推出 GitHub Copilot Chat 的正式版本，该版本一直在进行 Beta 测试。 GitHub 还发布了 GitHub Copilot Enterprise 预览版和人工智能增强的安全功能，进一步巩固了其对人工智能驱动解决方案的投资。

GitHub Copilot Chat 即将正式公开推出并包含在现有 GitHub Copilot 订阅中，它通过聊天界面为开发人员提供了一个与 GitHub Copilot 互动的交互式环境。该界面可以多种语言访问，以便世界各地的开发人员能够利用其优势。 Copilot Chat 提供了许多集成开发环境 (IDE) 内与编码相关的查询的答案，例如 JetBrains IDE、 Microsoft's Visual Studio Code 、 Visual Studio和Neovim编辑器。目前，它提供了 JetBrains 支持的预览版。

GitHub Copilot Chat 从OpenAI的 GPT-4 大型多模式模型中汲取力量，使其能够提供精确的代码建议、说明和指南。该平台的一项新功能可帮助开发人员仔细考虑各行代码。 GitHub 还将引入斜杠命令来促进生成单元测试等任务。

开发人员可以直接将 GitHub Copilot Chat 与 github.com 上的 GitHub 平台集成，以深入研究代码、拉取请求、文档并找到一般编程查询的解决方案。此外，Copilot Chat 也将在 GitHub 的移动应用程序上提供。开发人员可以利用此功能通过在 iPhone 和 Android 设备上键入或使用语音转文本功能来解决编码问题。

GitHub Copilot Enterprise 专为组织设计，集成了 GitHub Copilot 的所有功能，并将聊天连接到 github.com 上的存储库。此规定允许与平台进行个性化交互，允许团队构建和搜索文档、根据私有和内部代码获取建议以及审查拉取请求。 Copilot Business 计划也包含在这里，预计于 2024 年 2 月上市，价格为每个用户每月 39 美元。

尽管 GitHub Copilot 依赖于公开来源的自然语言文本和源代码进行训练，但它偶尔会成为争议的话题。人们对其利用开源许可代码进行培训的合法性表示担忧。然而，GitHub 坚决认为 Copilot 遵守相关法律。

GitHub 于 11 月 8 日发布了其他几项公告。例如，GitHub Copilot 合作伙伴计划旨在为 GitHub Copilot 培育插件生态系统，以扩大开发人员可以使用 AI 执行的任务范围。

另一个值得注意的公告是 GitHub Next 的研究团队关于 GitHub Copilot Workspace 的公告。这种创新的人工智能辅助桥梁旨在帮助开发人员将他们的想法转化为代码，预计将于 2024 年推出。

此外，GitHub 打算通过人工智能驱动的应用程序安全测试来增强 GitHub 高级安全性，该测试旨在发现和修复代码中的漏洞和秘密。代码扫描自动修复预计将很快包含在订阅中，秘密扫描旨在发现泄露的秘密，并降低误报率。

虽然 GitHub 强调其人工智能集成，但重要的是不要忽视其他强大的平台，例如AppMaster ，它们正在将科技行业推向新的高度。 AppMaster's platform采用完全可视化、 no-code方法，让您可以直观地创建后端、Web 和移动应用程序，从而比以往更轻松地开发自己的软件。