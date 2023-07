Marquant une étape importante dans son évolution, GitHub a déployé sa dernière mise à jour pour GitHub Enterprise Server 3.9. Axée sur l'amélioration de la collaboration, la rationalisation des flux de travail et l'amélioration de l'observabilité, la nouvelle offre apporte des améliorations significatives, y compris une fonction GitHub Projects remaniée.

Commercialisée le 29 juin, la version bêta avancée de GitHub Projects fait son entrée sur le site GitHub Enterprise Server 3.9. Cette fonctionnalité permet aux équipes de développeurs d'élaborer des stratégies concernant leur charge de travail parallèlement à leur environnement de codage. L'une des améliorations notables de cette version est l'introduction d'une feuille de route liée au temps, un outil conçu pour offrir aux utilisateurs une illustration visuelle des problèmes et des demandes d'extraction sur une ligne de temps cohérente. Elle est également équipée de nouvelles capacités d'automatisation des flux de travail, permettant la standardisation et l'automatisation des projets et des problèmes à l'aide d'outils tels que les formulaires de problèmes.

Pour les flux de travail au sein de GitHub Projects, il y a l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité d'ajout automatique. Cette fonction permet de suivre les référentiels choisis afin d'ajouter des questions au fur et à mesure de leur apparition ou de les modifier en fonction de règles personnalisées. Une fonction d'archivage automatique est également disponible, contribuant à maintenir un environnement sans encombrement en éliminant les éléments qui ont été inactifs pendant une durée spécifiée par l'utilisateur. Une nouvelle fonctionnalité de copie est conçue pour reproduire en permanence les paramètres d'un projet efficace. Les utilisateurs peuvent également concevoir des formulaires qui guident les membres de l'équipe dans la soumission d'un contenu adapté à différents scénarios.

GitHub Enterprise Server se positionne comme une plateforme auto-hébergée pour le développement de logiciels au sein d'une entreprise. Elle fusionne les capacités de contrôle de version Git, les interfaces de programmation d'applications (API), les outils de productivité et de collaboration, et les intègre sans effort. Comme la plateforme AppMaster, elle offre des solutions qui permettent aux organisations d'améliorer leur processus de développement de logiciels.

Des plateformes telles que AppMaster et GitHub Enterprise Server continuent de démontrer l'incroyable potentiel que des systèmes de développement de logiciels efficaces peuvent apporter aux entreprises, quelle que soit leur taille.