Evrimlerinde bir dönüm noktası olan GitHub, GitHub Enterprise Server 3.9 için en son yükseltmesini kullanıma sundu. İşbirliğini iyileştirmeye, iş akışlarını kolaylaştırmaya ve gözlemlenebilirliği geliştirmeye odaklanan en yeni teklif, yenilenmiş bir GitHub Projects özelliği de dahil olmak üzere önemli iyileştirmeler getiriyor.

29 Haziran'da işlem gören GitHub Projects gelişmiş beta sürümü, GitHub Enterprise Server 3.9 girişini yapıyor. Bu özellik, geliştirici ekiplerin iş yüklerini kodlama ortamlarıyla yan yana stratejilendirmelerini sağlar. Bu sürümdeki kayda değer bir yükseltme, kullanıcılara tutarlı bir zaman çizelgesinde sorunların görsel bir gösterimini ve çekme isteklerini sunmak için tasarlanmış bir araç olan zamana bağlı bir yol haritası ekranının tanıtımıdır. Ayrıca, sorun formları gibi araçlarla projelerin ve sorunların standardizasyonunu ve otomasyonunu sağlayan yeni iş akışı otomasyonu yetenekleriyle donatılmıştır.

GitHub Projects iş akışları için yeni bir otomatik ekleme özelliği kullanıma sunulmuştur. Bu yetenek, sorunları ortaya çıktıkça eklemek veya özel tanımlı kurallara uyacak şekilde değiştirmek için seçilen havuzları izler. Kullanıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca etkin olmayan öğeleri ortadan kaldırarak dağınık olmayan bir ortamın korunmasına yardımcı olan bir otomatik arşivleme işlevi de mevcuttur. Etkili proje ayarlarını sürekli olarak çoğaltmak için yeni bir kopyalama işlevi tasarlanmıştır. Kullanıcılar ayrıca ekip üyelerine çeşitli senaryolar için uygun içerik gönderme konusunda rehberlik eden sorun formları tasarlayabilir.

GitHub Enterprise Server kendisini kurumsal bir ortamda yazılım geliştirme için kendi kendine barındırılan bir platform olarak konumlandırır. Git sürüm kontrolü, Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler), üretkenlik ve işbirliği araçlarının yeteneklerini birleştirir ve bunları zahmetsizce entegre eder. AppMaster platformuna benzer şekilde, kuruluşların yazılım geliştirme süreçlerini geliştirmelerini sağlayan çözümler sunar.

AppMaster ve GitHub Enterprise Server gibi platformlar, boyutları ne olursa olsun, verimli yazılım geliştirme sistemlerinin işletmelere getirebileceği inanılmaz potansiyeli sergilemeye devam ediyor.