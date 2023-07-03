Ознаменовав собой важную веху в своем развитии, GitHub выпустил последнее обновление для GitHub Enterprise Server 3.9. Сосредоточившись на улучшении совместной работы, оптимизации рабочих процессов и повышении наблюдаемости, новейшее предложение привносит значительные улучшения, включая обновленную функцию GitHub Projects.

Выпущенная 29 июня расширенная бета-версия GitHub Projects вошла в состав GitHub Enterprise Server 3.9. Эта функция позволяет командам разработчиков разрабатывать стратегию своей рабочей нагрузки рядом со средой кодирования. Заметным обновлением в этом выпуске является введение отображения дорожной карты с привязкой ко времени - инструмента, разработанного для того, чтобы предложить пользователям визуальную иллюстрацию проблем и запросов на доработку на последовательной временной шкале. Он также оснащен новыми возможностями автоматизации рабочих процессов, позволяющими стандартизировать и автоматизировать проекты и проблемы с помощью таких инструментов, как формы проблем.

Для рабочих процессов внутри GitHub Projects появилась новая функция автоматического добавления. Эта функция позволяет отслеживать выбранные хранилища для добавления вопросов по мере их появления или изменения в соответствии с заданными правилами. Также доступна функция автоматического архивирования, которая помогает поддерживать свободную среду, удаляя элементы, неактивные в течение определенного пользователем времени. Новая функция копирования предназначена для постоянного копирования эффективных настроек проекта. Пользователи также могут разрабатывать формы выдачи, которые помогают членам команды предоставлять подходящий контент для различных сценариев.

GitHub Enterprise Server позиционирует себя как самостоятельная платформа для разработки программного обеспечения в корпоративной среде. Она объединяет возможности контроля версий Git, интерфейсов прикладного программирования (API), средств повышения производительности и совместной работы и легко интегрирует их. Как и платформа AppMaster, она предлагает решения, позволяющие организациям улучшить процесс разработки программного обеспечения.

Такие платформы, как AppMaster и GitHub Enterprise Server, продолжают демонстрировать невероятный потенциал, который эффективные системы разработки программного обеспечения могут принести предприятиям, независимо от их размера.