GitHub, een mijlpaal in hun evolutie, heeft hun nieuwste upgrade voor GitHub Enterprise Server 3.9 uitgerold. Gericht op het verbeteren van de samenwerking, het stroomlijnen van workflows en het verbeteren van de observeerbaarheid, brengt het nieuwste aanbod significante verbeteringen, inclusief een vernieuwde GitHub Projects functie.

Met de handel op 29 juni doet de geavanceerde bètaversie van GitHub Projects zijn intrede in de GitHub Enterprise Server 3.9. Deze functie stelt teams van ontwikkelaars in staat om hun werklast naast hun codeeromgeving te strategiseren. Een opmerkelijke upgrade in deze release is de introductie van een tijdsgebonden roadmapweergave, een tool die is ontworpen om gebruikers een visuele illustratie te bieden van issues en pull requests op een samenhangende tijdlijn. Het is ook uitgerust met nieuwe automatiseringsmogelijkheden voor workflows, waardoor projecten en issues gestandaardiseerd en geautomatiseerd kunnen worden met tools zoals issue forms.

Voor workflows binnen GitHub Projects is er de introductie van een nieuwe auto-add functie. Deze functie volgt de gekozen repositories om issues toe te voegen wanneer ze ontstaan of aan te passen aan zelf gedefinieerde regels. Er is ook een functie voor automatisch archiveren beschikbaar, die helpt bij het behouden van een rommelvrije omgeving door items te verwijderen die gedurende een door de gebruiker gespecificeerde periode inactief zijn geweest. Een nieuwe kopieerfunctie is ontworpen om effectieve projectinstellingen voortdurend te kopiëren. Gebruikers kunnen ook probleemformulieren ontwerpen die teamleden begeleiden bij het indienen van geschikte inhoud voor verschillende scenario's.

GitHub Enterprise Server positioneert zichzelf als een zelfgehost platform voor softwareontwikkeling binnen een bedrijfsomgeving. Het voegt mogelijkheden van Git versiebeheer, API's (Application Programming Interfaces), productiviteits- en samenwerkingstools samen en integreert ze moeiteloos. Net als het AppMaster-platform biedt het oplossingen waarmee organisaties hun softwareontwikkelingsproces kunnen verbeteren.

Platformen zoals AppMaster en GitHub Enterprise Server blijven het ongelooflijke potentieel laten zien dat efficiënte softwareontwikkelingssystemen kunnen bieden aan bedrijven, ongeacht hun omvang.