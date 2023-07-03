作为其发展过程中的一个里程碑，GitHub已经推出了他们最新的升级版GitHub Enterprise Server 3.9 。最新的产品专注于更好地协作、简化工作流程和增强可观察性，带来了重大的改进，包括改进后的GitHub Projects 功能。

在6月29日的交易中，GitHub Projects 的高级测试版进入了GitHub Enterprise Server 3.9 。该功能使开发者团队能够在他们的编码环境边上对他们的工作量进行策略。在这个版本中，一个值得注意的升级是引入了时间链接的路线图显示，这个工具旨在为用户提供一个连贯的时间轴上的问题和拉动请求的可视化说明。它还配备了新的工作流程自动化功能，使项目和问题的标准化和自动化与问题表等工具相结合。

对于GitHub Projects 内的工作流程，引入了一个新的自动添加功能。这项功能可以跟踪所选择的资源库，在问题出现或修改以符合自定义定义的规则时添加问题。自动归档功能也是可用的，通过消除在用户指定时间内不活动的项目，帮助维持一个无杂乱的环境。一个新的复制功能被设计用来持续复制有效的项目设置。用户还可以设计问题表格，指导团队成员为各种情况提交合适的内容。

GitHub Enterprise Server 迅雷的定位是为企业环境中的软件开发提供一个自我托管的平台。它融合了Git版本控制、应用编程接口（API）、生产力和协作工具的能力，并毫不费力地将它们整合起来。与AppMaster平台类似，它提供的解决方案使企业能够加强其软件开发过程。

AppMaster 和GitHub Enterprise Server 等平台继续展示了高效的软件开发系统可以为企业带来的难以置信的潜力，无论其规模如何。