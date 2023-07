Als Meilenstein in seiner Entwicklung hat GitHub sein neuestes Upgrade für GitHub Enterprise Server 3.9 veröffentlicht. Das neueste Angebot, das sich auf die Verbesserung der Zusammenarbeit, die Straffung von Arbeitsabläufen und die Verbesserung der Beobachtbarkeit konzentriert, bringt bedeutende Verbesserungen mit sich, darunter eine überarbeitete GitHub Projects Funktion.

Die am 29. Juni in den Handel kommende erweiterte Beta-Version von GitHub Projects hält Einzug in die GitHub Enterprise Server 3.9. Diese Funktion ermöglicht es Entwicklerteams, ihr Arbeitspensum Seite an Seite mit ihrer Codierungsumgebung zu planen. Eine bemerkenswerte Neuerung in dieser Version ist die Einführung einer zeitgebundenen Roadmap-Anzeige, ein Tool, das Benutzern eine visuelle Darstellung von Problemen und Pull-Requests auf einer kohärenten Zeitachse bietet. Darüber hinaus verfügt es über neue Funktionen zur Workflow-Automatisierung, die eine Standardisierung und Automatisierung von Projekten und Issues mit Tools wie Issue-Formularen ermöglichen.

Für Workflows innerhalb von GitHub Projects gibt es eine neue Funktion zum automatischen Hinzufügen. Diese Funktion verfolgt ausgewählte Repositories, um Issues hinzuzufügen, wenn sie entstehen oder geändert werden, um benutzerdefinierten Regeln zu entsprechen. Außerdem steht eine automatische Archivierungsfunktion zur Verfügung, die für eine aufgeräumte Umgebung sorgt, indem sie Objekte entfernt, die für eine vom Benutzer festgelegte Dauer inaktiv waren. Eine neue Kopierfunktion dient dazu, effektive Projekteinstellungen kontinuierlich zu replizieren. Die Benutzer können auch Ausgabeformulare entwerfen, die Teammitglieder bei der Einreichung geeigneter Inhalte für verschiedene Szenarien anleiten.

GitHub Enterprise Server positioniert sich als selbst gehostete Plattform für die Softwareentwicklung im Unternehmen. Sie vereint die Funktionen von Git-Versionskontrolle, Application Programming Interfaces (APIs), Produktivitäts- und Kollaborationstools und integriert diese mühelos. Ähnlich wie die AppMaster-Plattform bietet sie Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Softwareentwicklungsprozess zu verbessern.

Plattformen wie AppMaster und GitHub Enterprise Server zeigen weiterhin das unglaubliche Potenzial, das effiziente Softwareentwicklungssysteme für Unternehmen jeder Größe bieten können.