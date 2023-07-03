في إشارة إلى علامة فارقة في تطورها ، قامت GitHub بطرح أحدث ترقية لها لـ GitHub Enterprise Server 3.9. مع التركيز على تحسين التعاون ، وتبسيط سير العمل ، وتعزيز إمكانية الملاحظة ، يقدم العرض الأحدث تحسينات كبيرة ، بما في ذلك ميزة GitHub Projects التي تم تجديدها.

بالتداول في 29 يونيو ، دخلت النسخة التجريبية المتقدمة من GitHub Projects في GitHub Enterprise Server 3.9. تمكن هذه الميزة فرق المطورين من وضع إستراتيجيات عبء العمل جنبًا إلى جنب مع بيئة الترميز الخاصة بهم. تتمثل إحدى التحديثات الجديرة بالملاحظة في هذا الإصدار في تقديم عرض خارطة طريق مرتبطة بالوقت ، وهي أداة مصممة لتزويد المستخدمين بتوضيح مرئي للمشكلات وسحب الطلبات في جدول زمني متماسك. كما يأتي مزودًا بقدرات أتمتة جديدة لسير العمل ، مما يتيح التوحيد القياسي وأتمتة المشاريع والقضايا المتعلقة بأدوات مثل نماذج المشكلات.

بالنسبة لسير العمل داخل GitHub Projects ، هناك مقدمة لميزة الإضافة التلقائية الجديدة. تتعقب هذه الإمكانية المستودعات المختارة لإضافة المشكلات عند ظهورها أو تعديلها لتتوافق مع القواعد المحددة بشكل مخصص. تتوفر أيضًا وظيفة الأرشفة التلقائية ، مما يساعد في الحفاظ على بيئة خالية من الفوضى من خلال القضاء على العناصر التي كانت غير نشطة لمدة محددة من قبل المستخدم. تم تصميم وظيفة نسخ جديدة لتكرار إعدادات المشروع الفعالة باستمرار. يمكن للمستخدمين أيضًا تصميم نماذج المشكلات التي توجه أعضاء الفريق حول تقديم محتوى مناسب لسيناريوهات مختلفة.

يضع GitHub Enterprise Server نفسه كمنصة ذاتية الاستضافة لتطوير البرامج ضمن إعداد الشركة. فهو يدمج إمكانيات التحكم في إصدار Git وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والإنتاجية والأدوات التعاونية ويدمجها بسهولة. على غرار نظام AppMaster الأساسي ، فإنه يقدم حلولاً تمكّن المؤسسات من تحسين عملية تطوير برامجها.

تستمر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster و GitHub Enterprise Server في عرض الإمكانات المذهلة التي يمكن أن توفرها أنظمة تطوير البرامج الفعالة للشركات ، بغض النظر عن حجمها.