Segnando una pietra miliare nella sua evoluzione, GitHub ha lanciato il suo ultimo aggiornamento per GitHub Enterprise Server 3.9. Concentrandosi sul miglioramento della collaborazione, sullo snellimento dei flussi di lavoro e sul potenziamento dell'osservabilità, la nuova offerta apporta miglioramenti significativi, tra cui una funzione rinnovata di GitHub Projects.

Commercializzata il 29 giugno, la versione beta avanzata di GitHub Projects fa il suo ingresso in GitHub Enterprise Server 3.9. Questa funzione consente ai team di sviluppatori di strategizzare il proprio carico di lavoro parallelamente all'ambiente di codifica. Un aggiornamento degno di nota in questa versione è l'introduzione di una visualizzazione della roadmap legata al tempo, uno strumento progettato per offrire agli utenti un'illustrazione visiva dei problemi e delle richieste di pull su una linea temporale coerente. È inoltre dotato di nuove funzionalità di automazione dei flussi di lavoro, che consentono la standardizzazione e l'automazione di progetti e problemi con strumenti quali i moduli per i problemi.

Per i flussi di lavoro all'interno di GitHub Projects, è stata introdotta una nuova funzione di aggiunta automatica. Questa funzionalità tiene traccia dei repository scelti per aggiungere problemi man mano che vengono creati o modificati in base a regole personalizzate. È disponibile anche una funzione di archiviazione automatica, che aiuta a mantenere un ambiente privo di disordine eliminando gli elementi che sono rimasti inattivi per un periodo di tempo specificato dall'utente. Una nuova funzionalità di copia è progettata per replicare continuamente le impostazioni efficaci del progetto. Gli utenti possono anche progettare moduli di emissione che guidano i membri del team nell'invio di contenuti adatti a vari scenari.

GitHub Enterprise Server si posiziona come piattaforma self-hosted per lo sviluppo di software in ambito aziendale. Unisce le funzionalità del controllo di versione Git, delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API), della produttività e degli strumenti di collaborazione, integrandoli senza sforzo. Simile alla piattaforma AppMaster, offre soluzioni che consentono alle organizzazioni di migliorare il processo di sviluppo del software.

Piattaforme come AppMaster e GitHub Enterprise Server continuano a dimostrare l'incredibile potenziale che sistemi di sviluppo software efficienti possono offrire alle aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni.