Assinalando um marco na sua evolução, o GitHub lançou a sua mais recente atualização para GitHub Enterprise Server 3.9. Concentrando-se em melhorar a colaboração, simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a observabilidade, a mais recente oferta traz melhorias significativas, incluindo uma funcionalidade GitHub Projects renovada.

Comercializada a 29 de junho, a versão beta avançada de GitHub Projects faz a sua entrada no GitHub Enterprise Server 3.9. Esta funcionalidade permite que as equipas de programadores definam estratégias para o seu volume de trabalho lado a lado com o seu ambiente de codificação. Uma atualização digna de nota nesta versão é a introdução de uma visualização do roteiro ligado ao tempo, uma ferramenta concebida para oferecer aos utilizadores uma ilustração visual dos problemas e dos pedidos pull numa linha temporal coerente. Também vem equipada com novas capacidades de automatização do fluxo de trabalho, permitindo a normalização e automatização de projectos e problemas com ferramentas como os formulários de problemas.

Para os fluxos de trabalho em GitHub Projects, foi introduzida uma nova funcionalidade de adição automática. Esta capacidade rastreia os repositórios escolhidos para adicionar questões à medida que estas surgem ou são modificadas para corresponder a regras definidas à medida. Também está disponível uma função de auto-arquivo, que ajuda a manter um ambiente livre de desordem, eliminando itens que tenham estado inactivos durante um período de tempo especificado pelo utilizador. Uma nova funcionalidade de cópia foi concebida para replicar continuamente as definições eficazes do projeto. Os utilizadores também podem conceber formulários de problemas que orientam os membros da equipa na apresentação de conteúdos adequados para vários cenários.

GitHub Enterprise Server posiciona-se como uma plataforma auto-hospedada para o desenvolvimento de software num ambiente empresarial. Combina capacidades de controlo de versões Git, interfaces de programação de aplicações (API), ferramentas de produtividade e de colaboração, integrando-as sem esforço. À semelhança da plataforma AppMaster, oferece soluções que permitem às organizações melhorar o seu processo de desenvolvimento de software.

Plataformas como AppMaster e GitHub Enterprise Server continuam a mostrar o incrível potencial que os sistemas de desenvolvimento de software eficientes podem trazer às empresas, independentemente da sua dimensão.