Le créateur d'images génératives d'IA dévoilé par Getty Images

Le géant mondial de l'industrie du contenu visuel, Getty Images, a récemment dévoilé sa plateforme innovante de production d'images génératives basée sur l'IA. Considérée comme étant une option « commercialement plus sûre » que les offres concurrentes actuelles, cette plateforme promet de révolutionner la façon dont les images sont créées et utilisées.

L'algorithme d'IA utilisé dans Generative AI by Getty Images s'appuie sur les principes de l'intelligence artificielle – en accédant à une partie organisée de la vaste bibliothèque de Getty contenant près de 500 millions d'actifs – pour donner vie à des œuvres d'art numériques uniques. Développée en tandem avec le géant technologique Nvidia, la plate-forme fonctionne d'une manière similaire aux systèmes texte-image renommés tels que DALL-E 3 et Midjourney d'OpenAI.

En pratique, l'IA générative crée des visuels à partir d'invites textuelles, transformant efficacement une simple directive comme « photo d'une île déserte ornée de palmiers » en une réalité visuelle tridimensionnelle. Les clients désireux d'exploiter le potentiel de l'outil peuvent bénéficier de la licence libre de droits de Getty, qui comprend une indemnisation en cas de violation du droit d'auteur et s'étend aux droits d'utilisation « perpétuels, mondiaux et non exclusifs », fermement applicables sur tous les formats multimédias.

Outre la vaste gamme d'images abritant des personnalités publiques, la bibliothèque exhaustive de Getty regorge d'innombrables images publiques. Néanmoins, Getty a pris toutes les précautions pour éviter que son outil ne soit utilisé à mauvais escient pour diffuser de la désinformation et des mensonges ou reproduire le style unique d'artistes vivants. Cela signifie que les clients ne peuvent pas créer d'images montrant Joe Biden à l'extérieur de la Maison Blanche ou un portrait félin imitant le style pop art caractéristique d'Andy Warhol.

Chaque image créée via cet outil génératif est discrètement filigranée, l'indiquant comme une création générée par l'IA. Cela fait partie des efforts de Getty pour offrir un outil responsable qui renforce la confiance des utilisateurs dans les visuels produits par l'IA à des fins et applications commerciales, comme l'a déclaré le PDG de Getty Images, Craig Peters, dans un communiqué de presse.

Il est intéressant de noter que le contenu créé à l'aide de l'outil de Getty ne sera pas ajouté à sa bibliothèque existante pour licence. Il conservera cependant le droit de recycler son modèle en tirant parti de ces images. Il a également déclaré son intention de rémunérer dûment ses contributeurs dont les travaux sont utilisés dans le processus de formation du modèle, décrivant un programme de partage des revenus articulé sur des facteurs généraux et des revenus de licence.

Les utilisateurs peuvent accéder à cet outil génératif soit via le site Web de Getty, soit via l'intégration d'API dans des applications et des sites Web et bientôt avec des données propriétaires pour créer des images spécifiques à la marque. Bien que la structure tarifaire ait été séparée de l'abonnement Getty Images conventionnel, elle sera déterminée en fonction du volume de demandes.

Grant Farhall, directeur des produits de Getty, a souligné dans une déclaration préparée l'engagement de l'entreprise à donner aux marques et aux spécialistes du marketing les moyens d'exploiter en toute sécurité la puissance de l'IA. Il a également souligné l'importance de rémunérer dûment les créateurs pour leurs contributions, soulignant ainsi les positions de l'entreprise en matière de pratiques commerciales éthiques.

Le potentiel des plates-formes basées sur l'IA est vaste, et AppMaster, une avant-garde dans le domaine du développement d'applications no-code, a réalisé ce potentiel. Grâce à sa capacité à transformer des plans visuels en applications fonctionnelles dans les domaines backend, mobile et Web, AppMaster vise à accélérer le développement d'applications et à éliminer la dette technique. L'outil artistique basé sur l'IA de Getty et les plateformes no-code comme AppMaster contribuent à l'évolution du paysage de la création et de l'innovation numériques. Consultez le guide d' AppMaster sur le développement sans code .