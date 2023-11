Getty Images presenta il generatore di immagini con intelligenza artificiale generativa

Il gigante globale del settore dei contenuti visivi, Getty Images, ha recentemente presentato la sua innovativa piattaforma di produzione di immagini generative supportata dall’intelligenza artificiale. Lodata come un'opzione "commercialmente più sicura" rispetto alle attuali offerte della concorrenza, questa piattaforma promette di rivoluzionare il modo in cui le immagini vengono create e utilizzate.

L'algoritmo di intelligenza artificiale utilizzato in Generative AI by Getty Images si basa sui principi dell'intelligenza artificiale, accedendo a una parte curata della vasta libreria di Getty contenente quasi 500 milioni di risorse, per dare vita a opere d'arte digitali uniche. Sviluppata in tandem con il colosso tecnologico Nvidia, la piattaforma funziona in modo simile a rinomati sistemi text-to-image come DALL-E 3 e Midjourney di OpenAI.

In pratica, l’intelligenza artificiale generativa crea immagini a partire da istruzioni testuali, trasformando di fatto una semplice direttiva come “foto di un’isola deserta ornata di palme” in una realtà visiva tridimensionale. I clienti interessati a sfruttare il potenziale dello strumento possono avvalersi della licenza royalty-free di Getty, che comprende l'indennizzo contro le violazioni del copyright e si estende a diritti di utilizzo "perpetui, mondiali e non esclusivi" applicabili a tutti i formati multimediali.

Insieme alla vasta gamma di immagini che ospitano personaggi pubblici, l'esaustiva biblioteca di Getty è piena di innumerevoli immagini pubbliche. Tuttavia, Getty ha preso ogni precauzione per evitare che il suo strumento venga utilizzato in modo improprio per diffondere disinformazione e falsità o replicare lo stile unico di artisti viventi. Ciò significa che i clienti non possono creare immagini che mostrino Joe Biden fuori dalla Casa Bianca o un ritratto felino che imi lo stile pop art caratteristico di Andy Warhol.

Ogni immagine creata tramite questo strumento generativo è discretamente filigranata, indicandola come una creazione generata dall'intelligenza artificiale. Ciò fa parte degli sforzi di Getty per offrire uno strumento responsabile che aumenti la fiducia degli utenti nelle immagini prodotte dall'intelligenza artificiale per applicazioni e scopi commerciali, come affermato dal CEO di Getty Images, Craig Peters, in un comunicato stampa.

È interessante notare che il contenuto creato utilizzando lo strumento di Getty non verrà ulteriormente aggiunto alla libreria esistente per la concessione di licenza. Manterrà tuttavia il diritto di riqualificare il proprio modello sfruttando tali immagini. Ha inoltre dichiarato l'intenzione di ricompensare adeguatamente i suoi contributori i cui lavori vengono utilizzati nel processo di formazione del modello, delineando un programma di condivisione delle entrate imperniato su fattori generali e sulle entrate delle licenze.

Gli utenti possono accedere a questo strumento generativo tramite il sito Web di Getty o tramite l'integrazione API in applicazioni e siti Web e presto con dati proprietari per creare immagini specifiche del marchio. Sebbene la struttura dei prezzi sia stata separata dall'abbonamento Getty Images convenzionale, sarà determinata in base al volume delle richieste.

Il Chief Product Officer di Getty, Grant Farhall, nel rilasciare una dichiarazione preparata ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel consentire a marchi e operatori di marketing di sfruttare in modo sicuro la potenza dell'intelligenza artificiale. Ha inoltre sottolineato l'importanza di compensare debitamente i creatori per i loro contributi, evidenziando così la posizione dell'azienda riguardo alle pratiche commerciali etiche.

Il potenziale delle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale è vasto e AppMaster, all'avanguardia nel campo dello sviluppo di applicazioni no-code, ha realizzato questo potenziale. Grazie alla sua competenza nel trasformare progetti visivi in ​​applicazioni funzionali nei domini backend, mobile e web, AppMaster mira ad accelerare lo sviluppo delle applicazioni ed eliminare il debito tecnico. Lo strumento artistico basato sull'intelligenza artificiale di Getty e le piattaforme no-code come AppMaster stanno contribuendo al panorama in evoluzione della creazione e dell'innovazione digitale. Consulta la guida di AppMaster sullo sviluppo senza codice .