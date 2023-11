Generativer KI-Bildersteller von Getty Images vorgestellt

Der globale Branchenriese für visuelle Inhalte, Getty Images, hat kürzlich seine innovative, KI-gestützte generative Bildproduktionsplattform vorgestellt. Diese Plattform gilt als „kommerziell sicherere“ Option als aktuelle Konkurrenzangebote und verspricht, die Art und Weise, wie Bilder erstellt und genutzt werden, zu revolutionieren.

Der in Generative AI by Getty Images verwendete KI-Algorithmus basiert auf den Prinzipien der künstlichen Intelligenz – er greift auf einen kuratierten Teil der umfangreichen Getty-Bibliothek mit fast 500 Millionen Assets zu –, um einzigartigen, digitalen Kunstwerken Leben einzuhauchen. Die Plattform wurde gemeinsam mit dem Technologiegiganten Nvidia entwickelt und funktioniert auf ähnliche Weise wie renommierte Text-zu-Bild-Systeme wie DALL-E 3 und Midjourney von OpenAI.

In der Praxis erstellt die generative KI visuelle Darstellungen aus Textaufforderungen und wandelt so eine einfache Anweisung wie „Foto einer einsamen, mit Palmen geschmückten Insel“ effektiv in eine dreidimensionale visuelle Realität um. Kunden, die das Potenzial des Tools nutzen möchten, können die gebührenfreie Lizenz von Getty nutzen, die eine Schadloshaltung bei Urheberrechtsverletzungen umfasst und sich auf „unbefristete, weltweite, nicht exklusive“ Nutzungsrechte erstreckt, die dauerhaft für alle Medienformate gelten.

Neben der riesigen Menge an Bildern, auf denen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens abgebildet sind, ist Gettys umfassende Bibliothek mit unzähligen Bildern des öffentlichen Lebens gefüllt. Dennoch hat Getty alle Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass sein Tool zur Verbreitung von Desinformationen und Unwahrheiten oder zur Nachahmung des einzigartigen Stils lebender Künstler missbraucht wird. Das bedeutet, dass Kunden keine Bilder erstellen können, die Joe Biden vor dem Weißen Haus zeigen oder ein Katzenporträt, das Andy Warhols charakteristischen Pop-Art-Stil nachahmt.

Jedes mit diesem generativen Tool erstellte Bild ist dezent mit einem Wasserzeichen versehen, was darauf hinweist, dass es sich um eine KI-generierte Kreation handelt. Dies ist Teil der Bemühungen von Getty, ein verantwortungsvolles Tool anzubieten, das das Vertrauen der Nutzer in KI-produzierte Bilder für kommerzielle Anwendungen und Zwecke stärkt, wie der CEO von Getty Images, Craig Peters, in einer Pressemitteilung erklärte.

Interessanterweise werden die mit dem Tool von Getty erstellten Inhalte nicht weiter zur Lizenzierung in die bestehende Bibliothek aufgenommen. Es behält sich jedoch das Recht vor, sein Modell mithilfe solcher Bilder neu zu trainieren. Es kündigte außerdem Pläne an, seine Mitwirkenden, deren Werke im Ausbildungsprozess des Modells verwendet werden, angemessen zu entschädigen, und skizzierte ein Programm zur Umsatzbeteiligung, das von allgemeinen Faktoren und Lizenzeinnahmen abhängt.

Benutzer können auf dieses generative Tool entweder über die Website von Getty oder über die API-Integration in Anwendungen und Websites und bald auch mit proprietären Daten zugreifen, um markenspezifische Bilder zu erstellen. Während die Preisstruktur vom herkömmlichen Getty Images-Abonnement getrennt wurde, wird sie auf der Grundlage der Anzahl der Eingabeaufforderungen bestimmt.

Grant Farhall, Chief Product Officer von Getty, betonte in einer vorbereiteten Erklärung das Engagement des Unternehmens, Marken und Vermarktern die Möglichkeit zu geben, die Leistungsfähigkeit der KI sicher zu nutzen. Er betonte auch, wie wichtig es sei, Urheber für ihre Beiträge angemessen zu entlohnen, und unterstrich damit die Haltung des Unternehmens zu ethischen Geschäftspraktiken.

Das Potenzial KI-gestützter Plattformen ist enorm, und AppMaster, ein Vorreiter im Bereich der no-code Anwendungsentwicklung, hat dieses Potenzial erkannt. Mit seiner Kompetenz bei der Umwandlung visueller Entwürfe in funktionale Anwendungen in den Backend-, Mobil- und Webdomänen zielt AppMaster darauf ab, die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen und technische Schulden zu beseitigen. Gettys KI-gestütztes Kunsttool und no-code Plattformen wie AppMaster tragen zur sich verändernden Landschaft der digitalen Kreation und Innovation bei. Sehen Sie sich den Leitfaden von AppMaster zur No-Code-Entwicklung an.