Kreator obrazów generatywnej AI zaprezentowany przez Getty Images

Globalny gigant branży treści wizualnych, Getty Images, zaprezentował niedawno swoją innowacyjną platformę do generatywnego tworzenia obrazów wspieraną przez sztuczną inteligencję. Platforma ta, chwalona jako „bezpieczniejsza komercyjnie” opcja niż obecne oferty konkurencji, obiecuje zrewolucjonizować sposób tworzenia i wykorzystywania obrazów.

Algorytm sztucznej inteligencji zastosowany w Generative AI by Getty Images czerpie z zasad sztucznej inteligencji — uzyskując dostęp do wyselekcjonowanej części obszernej biblioteki Getty zawierającej prawie 500 milionów zasobów — aby tchnąć życie w unikalne, cyfrowe dzieła sztuki. Platforma, opracowana we współpracy z technologicznym gigantem, firmą Nvidia, działa w sposób podobny do znanych systemów przetwarzania tekstu na obraz, takich jak DALL-E 3 i Midjourney firmy OpenAI.

W praktyce Generative AI tworzy wizualizacje z podpowiedzi tekstowych, skutecznie przekształcając prostą dyrektywę, taką jak „zdjęcie bezludnej wyspy ozdobionej palmami”, w trójwymiarową rzeczywistość wizualną. Klienci chcący wykorzystać potencjał narzędzia mogą skorzystać z bezpłatnej licencji Getty, która obejmuje zabezpieczenie przed naruszeniami praw autorskich i rozciąga się na „wieczyste, ogólnoświatowe i niewyłączne” prawa użytkowania, obowiązujące we wszystkich formatach mediów.

Oprócz ogromnej liczby zdjęć przedstawiających osoby publiczne, obszerna biblioteka Getty'ego jest wypełniona niezliczoną ilością zdjęć publicznych. Niemniej jednak firma Getty podjęła wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu swojego narzędzia do szerzenia dezinformacji i kłamstw lub powielania unikalnego stylu żyjących artystów. Oznacza to, że klienci nie mogą tworzyć obrazów przedstawiających Joe Bidena przed Białym Domem ani portretu kota naśladującego charakterystyczny pop-artowy styl Andy'ego Warhola.

Każdy obraz utworzony za pomocą tego narzędzia generatywnego jest dyskretnie opatrzony znakiem wodnym, co oznacza, że ​​jest to dzieło wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jak stwierdził w oświadczeniu prasowym dyrektor generalny Getty Images, Craig Peters, jest to część wysiłków Getty mających na celu zaoferowanie odpowiedzialnego narzędzia, które zwiększy zaufanie użytkowników do wizualizacji generowanych przez sztuczną inteligencję do zastosowań i celów komercyjnych.

Co ciekawe, treści utworzone za pomocą narzędzia Getty nie będą dalej dodawane do istniejącej biblioteki w celu uzyskania licencji. Zachowa jednak prawo do przekwalifikowania swojego modelu z wykorzystaniem takich obrazów. Zadeklarowała również plany należytego wynagradzania swoich autorów, których prace są wykorzystywane w procesie szkoleniowym modelki, przedstawiając program podziału przychodów oparty na szeroko rozumianych czynnikach i przychodach z licencji.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tego narzędzia generatywnego za pośrednictwem strony internetowej Getty lub poprzez integrację API z aplikacjami i stronami internetowymi, a wkrótce będą mogli uzyskać dostęp do zastrzeżonych danych w celu tworzenia obrazów charakterystycznych dla marki. Chociaż struktura cen została oddzielona od konwencjonalnej subskrypcji Getty Images, będzie ona ustalana na podstawie liczby zapytań.

Dyrektor ds. produktów w Getty, Grant Farhall, w przygotowanym oświadczeniu podkreślił zaangażowanie firmy we wzmacnianie pozycji marek i marketerów w bezpiecznym wykorzystaniu mocy sztucznej inteligencji. Podkreślił także znaczenie należytego wynagradzania twórców za ich wkład, podkreślając w ten sposób stanowisko firmy w zakresie etycznych praktyk biznesowych.

