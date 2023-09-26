تم الكشف عن أداة إنشاء الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي بواسطة Getty Images

كشفت Getty Images ، عملاق صناعة المحتوى المرئي العالمي، مؤخرًا عن منصتها المبتكرة لإنتاج الصور التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تم الإشادة بها باعتبارها خيارًا "أكثر أمانًا تجاريًا" من عروض المنافسين الحالية، وتعد هذه المنصة بإحداث ثورة في طريقة إنشاء الصور واستخدامها.

تعتمد خوارزمية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في Generative AI by Getty Images على مبادئ الذكاء الاصطناعي - الوصول إلى جزء منسق من مكتبة Getty الواسعة التي تحتوي على ما يقرب من 500 مليون أصل - لبث الحياة في عمل فني رقمي فريد من نوعه. تم تطوير المنصة جنبًا إلى جنب مع عملاق التكنولوجيا Nvidia، وتعمل بطريقة تشبه أنظمة تحويل النص إلى صورة الشهيرة مثل OpenAI's DALL-E 3 وMidjourney.

من الناحية العملية، يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بإنشاء صور مرئية من المطالبات النصية، مما يحول بشكل فعال توجيهًا بسيطًا مثل "صورة لجزيرة مهجورة مزينة بأشجار النخيل" إلى واقع مرئي ثلاثي الأبعاد. يمكن للعملاء الحريصين على الاستفادة من إمكانات الأداة الاستفادة من ترخيص Getty الخالي من حقوق الملكية، والذي يشمل التعويض ضد انتهاكات حقوق الطبع والنشر ويمتد إلى حقوق الاستخدام "الدائمة والعالمية وغير الحصرية" والتي تنطبق بشكل ثابت عبر جميع تنسيقات الوسائط.

إلى جانب مجموعة كبيرة من الصور التي تضم شخصيات عامة، فإن مكتبة جيتي الشاملة مليئة بعدد لا يحصى من الصور العامة. ومع ذلك، اتخذت Getty كل الاحتياطات اللازمة لمنع إساءة استخدام أداتها لنشر المعلومات المضللة والأكاذيب أو تكرار الأسلوب الفريد للفنانين الأحياء. وهذا يعني أنه لا يمكن للعملاء إنشاء صور تظهر جو بايدن خارج البيت الأبيض أو صورة قطط تحاكي أسلوب فن البوب ​​المميز لأندي وارهول.

يتم وضع علامة مائية على كل صورة تم إنشاؤها عبر هذه الأداة التوليدية، مما يشير إلى أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ويعد هذا جزءًا من جهود Getty لتقديم أداة مسؤولة تعزز ثقة المستخدمين في المرئيات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي للتطبيقات والأغراض التجارية، كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Getty Images، كريج بيترز، في بيان صحفي.

ومن المثير للاهتمام أن المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام أداة Getty لن تتم إضافته إلى مكتبته الحالية للترخيص. ومع ذلك، فإنها ستحتفظ بالحق في إعادة تدريب نموذجها الذي يستفيد من مثل هذه الصور. كما أعلنت أيضًا عن خطط لتعويض المساهمين الذين يتم استخدام أعمالهم في عملية التدريب على النموذج، مع تحديد برنامج لتقاسم الإيرادات يعتمد على عوامل واسعة وإيرادات الترخيص.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة التوليدية إما عبر موقع Getty الإلكتروني أو عبر تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) في التطبيقات ومواقع الويب وقريبًا باستخدام بيانات الملكية لإنشاء صور خاصة بالعلامة التجارية. على الرغم من أن هيكل التسعير قد تم فصله عن اشتراك Getty Images التقليدي، إلا أنه سيتم تحديده بناءً على حجم المطالبات.

وشدد جرانت فارهال، كبير مسؤولي المنتجات في Getty، أثناء الإدلاء ببيان مُعد على التزام الشركة بتمكين العلامات التجارية والمسوقين من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي بأمان. وشدد أيضًا على أهمية تعويض المبدعين على النحو الواجب مقابل مساهماتهم، وبالتالي تسليط الضوء على مواقف الشركة بشأن الممارسات التجارية الأخلاقية.

إن إمكانات المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هائلة، وقد أدركت AppMaster ، وهي شركة رائدة في مجال تطوير التطبيقات no-code ، هذه الإمكانية. بفضل كفاءتها في تحويل المخططات المرئية إلى تطبيقات وظيفية عبر مجالات الواجهة الخلفية والجوال والويب، تهدف AppMaster إلى تسريع تطوير التطبيقات والقضاء على الديون التقنية. تساهم أداة Getty الفنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنصات no-code مثل AppMaster في المشهد المتغير للإبداع والابتكار الرقمي. راجع دليل AppMaster حول التطوير بدون تعليمات برمجية .