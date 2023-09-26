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Getty Images представила генератор изображений с генеративным искусственным интеллектом

26, сент. 2023
Getty Images представила генератор изображений с генеративным искусственным интеллектом

Глобальный гигант индустрии визуального контента Getty Images недавно представил свою инновационную платформу для создания генеративных изображений на базе искусственного интеллекта. Эта платформа, признанная «коммерчески более безопасной» по сравнению с текущими предложениями конкурентов, обещает произвести революцию в способах создания и использования изображений.

Алгоритм искусственного интеллекта, используемый Generative AI by Getty Images, основан на принципах искусственного интеллекта — доступе к курируемой части обширной библиотеки Getty, содержащей почти 500 миллионов ресурсов, — чтобы вдохнуть жизнь в уникальные цифровые произведения искусства. Разработанная совместно с технологическим гигантом Nvidia, платформа работает аналогично известным системам преобразования текста в изображение, таким как OpenAI DALL-E 3 и Midjourney.

На практике генеративный искусственный интеллект создает визуальные эффекты из текстовых подсказок, эффективно преобразуя простую директиву, например «фото необитаемого острова, украшенного пальмами», в трехмерную визуальную реальность. Клиенты, заинтересованные в использовании потенциала этого инструмента, могут воспользоваться бесплатной лицензией Getty, которая включает в себя компенсацию за нарушение авторских прав и распространяется на «бессрочные, глобальные, неисключительные» права на использование, неизменно применимые ко всем медиаформатам.

Наряду с огромным количеством изображений общественных деятелей, обширная библиотека Гетти заполнена бесчисленными изображениями общественных деятелей. Тем не менее, Getty принял все меры предосторожности, чтобы предотвратить неправомерное использование своего инструмента для распространения дезинформации и лжи или копирования уникального стиля ныне живущих художников. Это означает, что клиенты не могут создавать изображения, изображающие Джо Байдена возле Белого дома или портрет кошки, имитирующий фирменный стиль поп-арта Энди Уорхола.

На каждом изображении, созданном с помощью этого генеративного инструмента, имеется незаметный водяной знак, указывающий на то, что оно создано искусственным интеллектом. Это часть усилий Getty по предложению надежного инструмента, который повысит доверие пользователей к визуальным эффектам, созданным с помощью искусственного интеллекта для коммерческих приложений и целей, как заявил генеральный директор Getty Images Крейг Питерс в заявлении для прессы.

Интересно, что контент, созданный с помощью инструмента Getty, не будет в дальнейшем добавляться в существующую библиотеку для лицензирования. Однако он сохранит за собой право переобучить свою модель, используя такие изображения. Он также объявил о планах по надлежащей компенсации своим участникам, чьи работы используются в процессе обучения модели, изложив программу распределения доходов, основанную на широких факторах и доходах от лицензирования.

Пользователи могут получить доступ к этому генеративному инструменту либо через веб-сайт Getty, либо через интеграцию API в приложения и веб-сайты, а вскоре и с использованием собственных данных для создания изображений, специфичных для бренда. Хотя структура ценообразования отделена от обычной подписки на Getty Images, она будет определяться в зависимости от объема запросов.

Директор по продуктам Getty Грант Фархолл, выступая с подготовленным заявлением, подчеркнул стремление компании предоставить брендам и маркетологам возможность безопасно использовать возможности искусственного интеллекта. Он также подчеркнул важность надлежащего вознаграждения авторов за их вклад, подчеркнув тем самым позицию компании в отношении этической деловой практики.

Потенциал платформ на базе искусственного интеллекта огромен, и AppMaster, авангард в области разработки приложений no-code, реализовал этот потенциал. Благодаря своему опыту преобразования визуальных чертежей в функциональные приложения для серверной, мобильной и веб-доменов, AppMaster стремится ускорить разработку приложений и устранить техническую задолженность. Художественный инструмент Getty на базе искусственного интеллекта и платформы no-code такие как AppMaster, вносят свой вклад в меняющийся ландшафт цифрового творчества и инноваций. Ознакомьтесь с руководством AppMaster по разработке без кода .

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