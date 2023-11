Generatieve AI Image Creator onthuld door Getty Images

De wereldwijde gigant in de visuele contentindustrie, Getty Images, heeft onlangs zijn innovatieve, door AI ondersteunde generatieve beeldproductieplatform onthuld. Dit platform wordt geprezen als een 'commercieel veiliger' optie dan het huidige aanbod van concurrenten en belooft een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop afbeeldingen worden gemaakt en gebruikt.

Het AI-algoritme dat wordt gebruikt in Generative AI by Getty Images is gebaseerd op de principes van kunstmatige intelligentie – toegang tot een samengesteld deel van Getty’s uitgebreide bibliotheek met bijna 500 miljoen assets – om leven te blazen in unieke, digitale kunstwerken. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met technologiegigant Nvidia en werkt op een manier die lijkt op gerenommeerde tekst-naar-beeldsystemen zoals OpenAI's DALL-E 3 en Midjourney.

In de praktijk creëert Generatieve AI beelden op basis van tekstprompts, waardoor een eenvoudige richtlijn als 'foto van een onbewoond eiland versierd met palmbomen' effectief wordt omgezet in een driedimensionale visuele realiteit. Klanten die graag het potentieel van de tool willen benutten, kunnen gebruikmaken van Getty's royaltyvrije licentie, die vrijwaring tegen schendingen van het auteursrecht omvat en zich uitstrekt tot 'eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve' gebruiksrechten die standvastig van toepassing zijn op alle mediaformaten.

Naast de enorme hoeveelheid afbeeldingen waarin publieke figuren zijn gehuisvest, staat Getty's uitgebreide bibliotheek boordevol talloze publieke afbeeldingen. Niettemin heeft Getty alle voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat zijn tool wordt misbruikt om desinformatie en onwaarheden te verspreiden of de unieke stijl van levende kunstenaars na te bootsen. Dit betekent dat klanten geen afbeeldingen kunnen maken waarop Joe Biden buiten het Witte Huis te zien is, of een katachtig portret dat de kenmerkende pop-artstijl van Andy Warhol nabootst.

Elke afbeelding die via deze generatieve tool wordt gemaakt, is voorzien van een discreet watermerk, wat aangeeft dat het een door AI gegenereerde creatie is. Dit maakt deel uit van Getty's inspanningen om een ​​verantwoorde tool aan te bieden die het vertrouwen van gebruikers in door AI geproduceerde beelden voor commerciële toepassingen en doeleinden vergroot, zoals de CEO van Getty Images, Craig Peters, in een persverklaring stelt.

Interessant is dat de inhoud die met de tool van Getty is gemaakt, niet verder zal worden toegevoegd aan de bestaande bibliotheek voor licentieverlening. Het behoudt echter het recht om zijn model te hervormen door gebruik te maken van dergelijke beelden. Het maakte ook plannen bekend om de bijdragers wier werken worden gebruikt in het trainingsproces van het model naar behoren te compenseren, waarbij een programma voor het delen van inkomsten werd geschetst dat afhankelijk was van algemene factoren en licentie-inkomsten.

Gebruikers hebben toegang tot deze generatieve tool via de website van Getty of via API-integratie in applicaties en websites en binnenkort met bedrijfseigen gegevens om merkspecifieke afbeeldingen te creëren. Hoewel de prijsstructuur gescheiden is van het conventionele Getty Images-abonnement, wordt deze bepaald op basis van het aantal prompts.

Getty's Chief Product Officer, Grant Farhall, benadrukte in een voorbereide verklaring de toewijding van het bedrijf om merken en marketeers in staat te stellen de kracht van AI veilig te benutten. Hij onderstreepte ook het belang van het naar behoren compenseren van makers voor hun bijdragen, waarmee hij de standpunten van het bedrijf ten aanzien van ethische bedrijfspraktijken benadrukte.

Het potentieel van AI-aangedreven platforms is enorm, en AppMaster, een voorhoede op het gebied van no-code applicatieontwikkeling, heeft dit potentieel gerealiseerd. Met zijn vaardigheid in het transformeren van visuele blauwdrukken in functionele applicaties in de backend-, mobiele en webdomeinen, streeft AppMaster ernaar de ontwikkeling van applicaties te versnellen en technische schulden te elimineren. Getty's AI-aangedreven kunsttool en no-code platforms zoals AppMaster dragen bij aan het veranderende landschap van digitale creatie en innovatie. Bekijk AppMaster - gids over ontwikkeling zonder code .