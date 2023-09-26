Üretken Yapay Zekalı Görüntü Oluşturucu Getty Images Tarafından Tanıtıldı

Küresel görsel içerik endüstrisi devi Getty Images, yakın zamanda yenilikçi, yapay zeka destekli üretken görüntü üretim platformunu tanıttı. Mevcut rakiplerin tekliflerine göre 'ticari açıdan daha güvenli' bir seçenek olarak övülen bu platform, görsellerin oluşturulma ve kullanılma biçiminde devrim yaratmayı vaat ediyor.

Generative AI by Getty Images algoritması, benzersiz, dijital sanat eserlerine hayat vermek için Getty'nin yaklaşık 500 milyon varlık içeren kapsamlı kütüphanesinin seçilmiş bir bölümüne erişerek Yapay Zeka ilkelerinden yararlanıyor. Teknoloji devi Nvidia ile birlikte geliştirilen platform, OpenAI'nin DALL-E 3 ve Midjourney gibi ünlü metinden görüntüye sistemlerine benzer bir şekilde çalışıyor.

Uygulamada, Üretken Yapay Zeka, metin istemlerinden görseller oluşturarak 'palmiye ağaçlarıyla süslenmiş ıssız bir adanın fotoğrafı' gibi basit bir yönergeyi etkili bir şekilde üç boyutlu görsel gerçekliğe dönüştürüyor. Aracın potansiyelinden yararlanmak isteyen müşteriler, Getty'nin telif hakkı ihlallerine karşı tazminatı kapsayan ve tüm medya formatlarında kararlı bir şekilde uygulanan 'kalıcı, dünya çapında, münhasır olmayan' kullanım haklarını kapsayan telifsiz lisansından yararlanabilir.

Getty'nin kapsamlı kütüphanesi, tanınmış kişileri barındıran çok sayıda görselin yanı sıra, sayısız kamuya açık görselle doludur. Yine de Getty, aracının dezenformasyon ve yalan yaymak veya yaşayan sanatçıların benzersiz tarzını kopyalamak amacıyla kötüye kullanılmasını önlemek için her türlü önlemi almıştır. Bu, müşterilerin Joe Biden'ı Beyaz Saray'ın dışında gösteren resimler veya Andy Warhol'un kendine özgü pop art tarzını taklit eden bir kedi portresi oluşturamayacağı anlamına geliyor.

Bu üretken araç aracılığıyla oluşturulan her görüntü, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir eser olduğunu gösterecek şekilde gizli bir şekilde filigranlanır. Bu, Getty Images CEO'su Craig Peters'ın bir basın açıklamasında belirttiği gibi, Getty'nin ticari uygulamalar ve amaçlar için yapay zeka tarafından üretilen görsellere olan güvenini artıran sorumlu bir araç sunma çabalarının bir parçasıdır.

İlginç bir şekilde Getty'nin aracı kullanılarak oluşturulan içerik, lisanslama için mevcut kütüphaneye eklenmeyecek. Ancak bu tür görsellerden yararlanarak modelini yeniden eğitme hakkını saklı tutacak. Ayrıca, çalışmaları modelin eğitim sürecinde kullanılan katkıda bulunanlara, geniş faktörlere ve lisans gelirine dayalı bir gelir paylaşım programının ana hatlarını çizerek, gerektiği gibi tazminat ödemeyi planladığını da açıkladı.

Kullanıcılar bu üretken araca Getty'nin web sitesi aracılığıyla veya uygulamalara ve web sitelerine API entegrasyonu yoluyla ve yakında markaya özgü görseller oluşturmak için özel verilerle erişebilirler. Fiyatlandırma yapısı geleneksel Getty Images aboneliğinden ayrılırken, istemlerin hacmine göre belirlenecek.

Getty'nin Baş Ürün Sorumlusu Grant Farhall, hazırlıklı bir açıklama yaparken şirketin markaları ve pazarlamacıları yapay zekanın gücünden güvenli bir şekilde yararlanmaları için güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca yaratıcılara katkılarından dolayı gerektiği gibi tazminat verilmesinin öneminin altını çizdi ve böylece şirketin etik iş uygulamaları konusundaki duruşunun altını çizdi.

Yapay zeka destekli platformların potansiyeli çok büyüktür ve no-code uygulama geliştirme alanında öncü olan AppMaster bu potansiyeli fark etti. AppMaster, görsel planları arka uç, mobil ve web alanlarında işlevsel uygulamalara dönüştürme konusundaki uzmanlığıyla uygulama geliştirmeyi hızlandırmayı ve teknik borcu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Getty'nin yapay zeka destekli sanat aracı ve AppMaster gibi no-code platformlar, dijital yaratım ve inovasyonun değişen ortamına katkıda bulunuyor. AppMaster kodsuz geliştirme kılavuzuna göz atın.