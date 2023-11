Criador generativo de imagens com IA revelado pela Getty Images

A gigante global da indústria de conteúdo visual, Getty Images, revelou recentemente sua inovadora plataforma de produção de imagens generativas apoiada por IA. Elogiada por ser uma opção “comercialmente mais segura” do que as ofertas atuais dos concorrentes, esta plataforma promete revolucionar a forma como as imagens são criadas e utilizadas.

O algoritmo de IA utilizado na Generative AI by Getty Images baseia-se nos princípios da Inteligência Artificial – acessando uma parte selecionada da extensa biblioteca da Getty contendo quase 500 milhões de ativos – para dar vida a obras de arte digitais exclusivas. Desenvolvida em conjunto com o gigante da tecnologia Nvidia, a plataforma opera de maneira semelhante a sistemas renomados de texto para imagem, como DALL-E 3 e Midjourney da OpenAI.

Na prática, a IA Generativa cria imagens a partir de instruções de texto, transformando efetivamente uma diretiva simples como “foto de uma ilha deserta adornada com palmeiras” em uma realidade visual tridimensional. Os clientes interessados ​​em aproveitar o potencial da ferramenta podem aproveitar a licença isenta de royalties da Getty, que abrange indenização contra violações de direitos autorais e se estende a direitos de uso “perpétuos, mundiais e não exclusivos”, firmemente aplicáveis ​​em todos os formatos de mídia.

Juntamente com a vasta gama de imagens que abrigam figuras públicas, a exaustiva biblioteca do Getty está repleta de inúmeras imagens públicas. No entanto, o Getty tomou todas as precauções para evitar que a sua ferramenta fosse mal utilizada para espalhar desinformação e falsidades ou para replicar o estilo único dos artistas vivos. Isso significa que os clientes não podem criar imagens mostrando Joe Biden fora da Casa Branca ou um retrato felino imitando o estilo pop art característico de Andy Warhol.

Cada imagem criada por meio desta ferramenta generativa tem uma marca d'água discreta, indicando-a como uma criação gerada por IA. Isso faz parte dos esforços da Getty para oferecer uma ferramenta responsável que aumente a confiança dos usuários em recursos visuais produzidos por IA para aplicações e fins comerciais, conforme afirmou o CEO da Getty Images, Craig Peters, em comunicado à imprensa.

Curiosamente, o conteúdo criado usando a ferramenta Getty não será adicionado à sua biblioteca existente para licenciamento. No entanto, manterá o direito de requalificar o seu modelo aproveitando tais imagens. Também declarou planos para compensar devidamente os seus contribuintes cujos trabalhos são utilizados no processo de formação do modelo, delineando um programa de partilha de receitas baseado em factores amplos e receitas de licenciamento.

Os usuários podem acessar esta ferramenta generativa através do site da Getty ou através da integração de API em aplicativos e sites e, em breve, com dados proprietários para criar imagens específicas da marca. Embora a estrutura de preços tenha sido separada da assinatura convencional da Getty Images, ela será determinada com base no volume de solicitações.

O diretor de produtos da Getty, Grant Farhall, ao fazer uma declaração preparada, enfatizou o compromisso da empresa em capacitar marcas e profissionais de marketing para aproveitar com segurança o poder da IA. Sublinhou também a importância de compensar devidamente os criadores pelas suas contribuições, destacando assim a posição da empresa sobre práticas empresariais éticas.

