Getty Images 推出生成式 AI 图像创建器

全球视觉内容行业巨头Getty Images最近推出了其创新的、人工智能支持的生成图像制作平台。该平台被誉为比当前竞争对手产品“商业上更安全”的选择，有望彻底改变图像的创建和使用方式。

Generative AI by Getty Images中使用的人工智能算法借鉴了人工智能的原理——访问包含近 5 亿资产的 Getty 庞大图书馆的精选部分——为独特的数字艺术作品注入生命力。该平台与技术巨头 Nvidia 联合开发，其运行方式类似于 OpenAI 的 DALL-E 3 和 Midjourney 等著名的文本到图像系统。

在实践中，生成式人工智能根据文本提示创建视觉效果，有效地将“装饰着棕榈树的荒岛照片”等简单指令转化为三维视觉现实。热衷于利用该工具潜力的客户可以利用 Getty 的免版税许可，其中包括对侵犯版权的赔偿，并延伸到坚定适用于所有媒体格式的“永久、全球、非排他”使用权。

除了大量的公众人物图像之外，盖蒂详尽的图书馆还堆满了无数的公众图像。尽管如此，盖蒂已采取一切预防措施，防止其工具被滥用来传播虚假信息和谎言或复制在世艺术家的独特风格。这意味着客户无法创建显示乔·拜登在白宫外的图像或模仿安迪·沃霍尔标志性波普艺术风格的猫科动物肖像。

通过此生成工具创建的每张图像都带有水印，表明它是人工智能生成的作品。正如 Getty Images 首席执行官克雷格·彼得斯 (Craig Peters) 在一份新闻声明中所说，这是 Getty 努力提供负责任的工具的一部分，该工具可增强用户对用于商业应用和目的的人工智能制作的视觉效果的信任。

有趣的是，使用 Getty 工具创建的内容将不会进一步添加到其现有的库中进行许可。然而，它将保留利用此类图像重新训练其模型的权利。它还宣布计划适当补偿其作品在模型训练过程中使用的贡献者，概述了取决于广泛因素和许可收入的收入分享计划。

用户可以通过 Getty 网站或通过 API 集成到应用程序和网站来访问此生成工具，并很快使用专有数据来创建品牌特定的图像。虽然定价结构已与传统的盖蒂图片社订阅分开，但它将根据提示量确定。

Getty 的首席产品官 Grant Farhall 在发表准备好的声明时强调，该公司致力于帮助品牌和营销人员安全地利用人工智能的力量。他还强调了对创作者的贡献给予适当补偿的重要性，从而强调了公司在道德商业实践方面的立场。

人工智能驱动的平台潜力巨大， no-code应用程序开发领域的先锋AppMaster已经意识到了这一潜力。 AppMaster擅长将视觉蓝图转化为后端、移动和 Web 领域的功能应用程序，旨在加快应用程序开发并消除技术债务。 Getty 的人工智能艺术工具和AppMaster等no-code平台正在为不断变化的数字创作和创新格局做出贡献。查看AppMaster的无代码开发指南。