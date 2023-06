Genies, une société de technologie d'avatar de pointe soutenue par Bob Iger, a dévoilé jeudi son fonds d'engagement des développeurs. Cette initiative vise à inciter les développeurs à créer des expériences de réalité augmentée (AR) en utilisant le kit de développement récemment introduit par Genies. Le montant total du fonds est évalué à 1 million de dollars.

Les récompenses accordées aux développeurs seront déterminées en fonction de facteurs tels que le niveau de participation des utilisateurs, la fréquence d'engagement et l'étendue de l'interaction de l'utilisateur avec les objets numériques présents dans l'expérience de l'avatar. Le nouveau kit de développement permet aux développeurs sélectionnés d'accéder à l'ensemble des technologies de Genies, ce qui leur permet de lancer des mini-applications, d'adapter les avatars à leur apparence unique et de créer une variété d'expériences allant des mini-jeux aux "mondes sociaux" virtuels.

Les mini-applications feront leur apparition dans la prochaine super-application de Genies, dont la sortie est prévue pour l'automne. Le réseau comprend le Silver Studio of Genies, une application de mode numérique à faire soi-même (actuellement en version bêta) qui permet aux utilisateurs de personnaliser et d'habiller leurs avatars. En outre, le kit de développement comprend une compatibilité avec la réalité étendue (XR), garantissant que les expériences d'avatar fonctionnent de manière optimale sur les appareils AR mobiles, les lunettes AR et les casques VR. Dans un premier temps, cependant, les expériences seront lancées sur les appareils mobiles.

Dans une interview accordée à TechCrunch, Akash Nigam, PDG de Genies, a souligné l'importance de la technologie de compatibilité XR, affirmant qu'elle permet aux avatars et aux créations de fonctionner efficacement dans un monde AR. Akash Nigam a également souligné que le nouveau fonds d'engagement et le kit de développement sont accessibles exclusivement par le biais d'un processus de candidature. Le premier groupe de développeurs à être approuvé pour le fonds sera principalement composé d'étudiants et d'autres débutants sélectionnés pour l'incubateur de développeurs de Genies. Ce programme offre aux candidats un mentorat et des conseils sur la manière de développer et de lancer leurs expériences de réalité augmentée.

Les développeurs peuvent soumettre leur candidature sur le site web de Genies, et la société prévoit de lancer la première cohorte cet été. Nigam a déclaré à TechCrunch qu'il souhaitait travailler en étroite collaboration avec chaque développeur, en veillant à ce que leurs expériences contribuent positivement à l'écosystème. Pour inciter les développeurs à créer des expériences de la bonne manière, Genies sélectionnera soigneusement les candidats qui doivent avoir au moins quelques années d'expérience en codage pour bien comprendre la technologie.

Dans un premier temps, Genies prévoit d'admettre des centaines de développeurs dans la réserve de millions de dollars, en offrant des récompenses sur une base mensuelle. Au début de l'année 2024, l'entreprise prévoit d'accepter des milliers de développeurs. M. Nigam a déclaré que le nombre de développeurs accueillis au début dépendra principalement de la capacité de l'entreprise à fournir un soutien optimal.

Avec la montée en puissance des plateformes no-code telles que AppMaster, il devient de plus en plus facile pour les non-codeurs de créer des applications. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que Genies maintient une barrière d'entrée élevée en exigeant des développeurs qu'ils aient une expérience significative du codage. Cette mesure garantit que seules des personnes expérimentées contribuent au paysage de la RA basée sur les avatars, en maintenant la qualité et les fonctionnalités avancées des expériences développées.