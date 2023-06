Genies, un'azienda all'avanguardia nella tecnologia degli avatar sostenuta da Bob Iger, ha presentato giovedì il suo Developer Engagement Fund. L'iniziativa mira a incentivare gli sviluppatori a creare esperienze di realtà aumentata (AR) utilizzando il kit per sviluppatori recentemente introdotto da Genies. Il fondo complessivo ha un valore di 1 milione di dollari.

Le ricompense per gli sviluppatori specifici saranno determinate da fattori quali il livello di partecipazione degli utenti, la frequenza di coinvolgimento e il grado di interazione degli utenti con gli oggetti digitali presenti nell'esperienza dell'avatar. Il kit per sviluppatori di recente introduzione offre agli sviluppatori selezionati l'accesso allo stack tecnologico completo di Genies, consentendo loro di lanciare mini-app, di adattare gli avatar al loro aspetto unico e di creare una varietà di esperienze che vanno dai mini-giochi ai "mondi sociali" virtuali.

Le mini-app debutteranno all'interno della prossima super-app di Genies, il cui rilascio è previsto per il prossimo autunno. La rete presenta il Silver Studio of Genies, un'applicazione di moda digitale fai-da-te (attualmente in beta) che consente agli utenti di personalizzare e vestire i propri avatar. Inoltre, il kit per sviluppatori include la compatibilità con la realtà estesa (XR), assicurando che le esperienze degli avatar funzionino in modo ottimale su dispositivi mobili AR, occhiali AR e cuffie VR. Inizialmente, tuttavia, le esperienze saranno lanciate sui dispositivi mobili.

In un'intervista a TechCrunch, il CEO di Genies Akash Nigam ha sottolineato l'importanza della tecnologia di compatibilità XR, affermando che essa consente agli avatar e alle creazioni di funzionare efficacemente in un mondo AR. Nigam ha anche sottolineato che il nuovo fondo di coinvolgimento e il kit per sviluppatori sono accessibili esclusivamente attraverso un processo di candidatura. Il gruppo inaugurale di sviluppatori che sarà approvato per il fondo sarà composto principalmente da studenti universitari e altri principianti selezionati per il Developer Incubator di Genies. Questo programma offre ai candidati tutoraggio e guida su come sviluppare e lanciare le loro esperienze AR.

Gli sviluppatori possono presentare la propria candidatura tramite il sito web di Genies e l'azienda prevede di lanciare la prima coorte quest'estate. Nigam ha dichiarato a TechCrunch di voler lavorare a stretto contatto con ogni sviluppatore, assicurandosi che le loro esperienze contribuiscano positivamente all'ecosistema. Per incentivare gli sviluppatori a costruire esperienze nel modo giusto, Genies selezionerà attentamente i candidati che devono avere almeno qualche anno di esperienza di codifica per comprendere appieno la tecnologia.

Inizialmente, Genies prevede di ammettere centinaia di sviluppatori nel pool di milioni di dollari, offrendo ricompense su base mensile. Entro l'inizio del 2024, l'azienda prevede di accettare migliaia di sviluppatori. Nigam ha dichiarato che il numero di sviluppatori accolti all'inizio dipenderà principalmente dalla capacità dell'azienda di fornire un supporto ottimale.

Con il diffondersi di piattaforme no-code come AppMaster, sta diventando sempre più facile per i non addetti ai lavori creare applicazioni. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che Genies mantiene un'elevata barriera all'ingresso, richiedendo agli sviluppatori una significativa esperienza di codifica. Questa mossa garantisce che solo persone esperte contribuiscano al panorama AR basato su avatar, mantenendo la qualità e le funzionalità avanzate delle esperienze sviluppate.