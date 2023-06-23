كشفت شركة Genies ، وهي شركة تكنولوجيا أفاتار متطورة يدعمها بوب إيجر ، عن صندوق مشاركة المطورين يوم الخميس. تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز المطورين على إنشاء تجارب الواقع المعزز (AR) باستخدام مجموعة أدوات التطوير التي قدمتها شركة Genies مؤخرًا. تقدر قيمة الصندوق الإجمالي بمبلغ 1 مليون دولار.

سيتم تحديد المكافآت للمطورين المحددين من خلال عوامل مثل مستوى مشاركة المستخدم وتكرار المشاركة ومدى تفاعل المستخدم داخل العناصر الرقمية الموجودة في تجربة الصورة الرمزية. توفر مجموعة أدوات التطوير التي تم طرحها حديثًا للمطورين المختارين إمكانية الوصول إلى مجموعة التكنولوجيا الشاملة من Genies ، مما يمكنهم من إطلاق تطبيقات مصغرة ، وتخصيص الصور الرمزية لمظهرهم الفريد ، وإنشاء مجموعة متنوعة من التجارب التي تتراوح من الألعاب المصغرة إلى العوالم الاجتماعية الافتراضية. "

ستظهر التطبيقات المصغرة لأول مرة ضمن تطبيق Genies الخارق القادم والمقرر إطلاقه هذا الخريف. تتميز الشبكة بـ Silver Studio of Genies ، وهو تطبيق أزياء رقمي يعمل بنفسك (حاليًا في مرحلة تجريبية) يسمح للمستخدمين بتخصيص وتزيين الصور الرمزية الخاصة بهم. علاوة على ذلك ، تتضمن مجموعة المطورين توافقًا مع الواقع الممتد (XR) ، مما يضمن أداء تجارب الأفاتار على النحو الأمثل على نظارات الواقع المعزز والواقع المعزز وسماعات رأس الواقع الافتراضي. في البداية ، ومع ذلك ، سيتم إطلاق التجارب على الأجهزة المحمولة.

في مقابلة مع TechCrunch ، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Genies Akash Nigam على أهمية تقنية توافق XR ، مشيرًا إلى أنها تمكن الصور الرمزية والإبداعات من الأداء بفعالية في عالم AR. أبرز Nigam أيضًا أن صندوق المشاركة الجديد ومجموعة أدوات التطوير يمكن الوصول إليها حصريًا من خلال عملية تقديم الطلبات. ستتألف المجموعة الافتتاحية من المطورين الذين سيتم اعتمادهم للصندوق بشكل أساسي من طلاب جامعيين ومبتدئين آخرين تم اختيارهم في حاضنة مطوري Genies. يقدم هذا البرنامج إرشادًا وإرشادًا للمتقدمين حول كيفية تطوير تجارب الواقع المعزز وإطلاقها.

يمكن للمطورين تقديم الطلبات عبر موقع Genies على الويب ، وتخطط الشركة لإطلاق المجموعة الأولى هذا الصيف. أخبر Nigam TechCrunch أنهم يريدون العمل بشكل وثيق مع كل مطور ، مما يضمن مساهمة تجاربهم بشكل إيجابي في النظام البيئي. لتحفيز المطورين على بناء الخبرات بالطريقة الصحيحة ، ستختار Genies بعناية المتقدمين الذين يجب أن يكون لديهم على الأقل بضع سنوات من الخبرة في الترميز لفهم التكنولوجيا بشكل كامل.

في البداية ، تخطط شركة Genies لقبول مئات المطورين في مجمع المليون دولار ، وتقديم مكافآت على أساس شهري. بحلول أوائل عام 2024 ، تتوقع الشركة قبول آلاف المطورين. وذكر نيغام أن عدد المطورين الذين تم الترحيب بهم في البداية سيعتمد بشكل أساسي على قدرة الشركة على تقديم الدعم الأمثل.

مع اكتساب المنصات no-code مثل AppMaster قوة دفع ، أصبح من السهل على غير المبرمجين إنشاء تطبيقات. ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن Genies تحتفظ بحاجز دخول مرتفع من خلال مطالبة المطورين بالحصول على خبرة كبيرة في الترميز. تضمن هذه الخطوة مساهمة الأفراد المتمرسين فقط في مشهد الواقع المعزز القائم على الصورة الرمزية ، مع الحفاظ على الجودة والوظائف المتقدمة للتجارب المطورة.