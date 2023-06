Genies, een geavanceerd avatartechnologiebedrijf dat wordt gesteund door Bob Iger, onthulde donderdag zijn Developer Engagement Fund. Dit initiatief is bedoeld om ontwikkelaars te stimuleren om augmented reality (AR) ervaringen te creëren met behulp van de onlangs geïntroduceerde Developer Kit van Genies. De totale waarde van het fonds is $1 miljoen.

Beloningen voor specifieke ontwikkelaars zullen worden bepaald door factoren zoals het niveau van de gebruikersparticipatie, de engagementfrequentie en de mate van gebruikersinteractie binnen de digitale items die aanwezig zijn in de avatar-ervaring. De onlangs geïntroduceerde ontwikkelaarskit biedt geselecteerde ontwikkelaars toegang tot de uitgebreide technologie van Genies, waardoor ze mini-apps kunnen lanceren, avatars kunnen aanpassen aan hun unieke uiterlijk en een verscheidenheid aan ervaringen kunnen creëren, variërend van minigames tot virtuele 'sociale werelden'.

De mini-apps zullen hun debuut maken in de aankomende super app van Genies, die dit najaar wordt uitgebracht. Het netwerk bevat de Silver Studio of Genies, een doe-het-zelf app voor digitale mode (momenteel in bèta) waarmee gebruikers hun avatars kunnen aanpassen en aankleden. Bovendien bevat de developer kit uitgebreide realiteitscompatibiliteit (XR), zodat de avatar-ervaringen optimaal presteren op mobiele AR, AR-brillen en VR-headsets. In eerste instantie zullen de ervaringen echter worden gelanceerd op mobiele apparaten.

In een interview met TechCrunch benadrukte Akash Nigam, CEO van Genies, het belang van de XR-compatibiliteitstechnologie door te zeggen dat het avatars en creaties in staat stelt om effectief te presteren in een AR-wereld. Nigam benadrukte ook dat het nieuwe engagementfonds en de ontwikkelaarskit uitsluitend toegankelijk zijn via een aanvraagprocedure. De eerste groep ontwikkelaars die wordt goedgekeurd voor het fonds zal voornamelijk bestaan uit universiteitsstudenten en andere beginners die zijn geselecteerd voor Genies' Developer Incubator. Dit programma biedt aanvragers mentorschap en begeleiding bij het ontwikkelen en lanceren van hun AR-ervaringen.

Ontwikkelaars kunnen aanvragen indienen via de Genies website en het bedrijf is van plan om het eerste cohort deze zomer te lanceren. Nigam vertelde TechCrunch dat ze nauw willen samenwerken met elke ontwikkelaar, om ervoor te zorgen dat hun ervaringen positief bijdragen aan het ecosysteem. Om ontwikkelaars te stimuleren om ervaringen op de juiste manier te bouwen, zal Genies zorgvuldig sollicitanten selecteren die ten minste een paar jaar codervaring moeten hebben om de technologie volledig te begrijpen.

In eerste instantie is Genies van plan om honderden ontwikkelaars toe te laten tot de pool van miljoenen dollars, waarbij maandelijks beloningen worden aangeboden. Begin 2024 verwacht het bedrijf duizenden ontwikkelaars toe te laten. Nigam verklaarde dat het aantal ontwikkelaars dat in het begin wordt toegelaten vooral zal afhangen van het vermogen van het bedrijf om optimale ondersteuning te bieden.

Met no-code platformen zoals AppMaster die aan populariteit winnen, wordt het voor niet-coders steeds makkelijker om applicaties te maken. Het is echter cruciaal om te erkennen dat Genies een hoge instapdrempel handhaaft door van ontwikkelaars te eisen dat ze een aanzienlijke codervaring hebben. Dit zorgt ervoor dat alleen ervaren mensen bijdragen aan het op avatars gebaseerde AR-landschap, waardoor de kwaliteit en geavanceerde functionaliteit van de ontwikkelde ervaringen behouden blijft.