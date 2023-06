Genies, ein innovatives Unternehmen für Avatar-Technologie, das von Bob Iger unterstützt wird, hat am Donnerstag seinen Developer Engagement Fund enthüllt. Diese Initiative zielt darauf ab, Anreize für Entwickler zu schaffen, um Augmented Reality (AR)-Erlebnisse unter Verwendung des kürzlich eingeführten Entwickler-Kits von Genies zu entwickeln. Der Fonds hat einen Gesamtwert von 1 Million Dollar.

Die Belohnungen für bestimmte Entwickler richten sich nach Faktoren wie dem Grad der Benutzerbeteiligung, der Häufigkeit des Engagements und dem Ausmaß der Benutzerinteraktion mit den digitalen Objekten im Avatar-Erlebnis. Das neu eingeführte Entwickler-Kit bietet ausgewählten Entwicklern Zugang zum umfassenden Tech-Stack von Genies, der es ihnen ermöglicht, Mini-Apps zu starten, Avatare auf ihr einzigartiges Aussehen zuzuschneiden und eine Vielzahl von Erlebnissen zu schaffen, die von Mini-Spielen bis hin zu virtuellen "sozialen Welten" reichen.

Die Mini-Apps werden in der kommenden Super-App von Genies vorgestellt, die im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden soll. Das Netzwerk bietet das Silver Studio of Genies, eine Do-it-yourself-App für digitale Mode (derzeit in der Beta-Phase), mit der Nutzer ihre Avatare individuell gestalten und einkleiden können. Darüber hinaus beinhaltet das Entwickler-Kit eine erweiterte Realitätskompatibilität (XR), die sicherstellt, dass die Avatar-Erlebnisse auf mobilen AR-, AR-Brillen und VR-Headsets optimal funktionieren. Zunächst werden die Erlebnisse jedoch auf mobilen Geräten eingeführt.

In einem Interview mit TechCrunch betonte der CEO von Genies, Akash Nigam, die Bedeutung der XR-Kompatibilitätstechnologie, die es Avataren und Kreationen ermöglicht, in einer AR-Welt effektiv zu funktionieren. Nigam betonte auch, dass der neue Engagement-Fonds und das Entwickler-Kit ausschließlich über einen Bewerbungsprozess zugänglich sind. Die erste Gruppe von Entwicklern, die für den Fonds zugelassen werden, besteht in erster Linie aus College-Studenten und anderen Anfängern, die für den Entwickler-Inkubator von Genies ausgewählt wurden. Dieses Programm bietet den Bewerbern Unterstützung und Anleitung bei der Entwicklung und Einführung ihrer AR-Erfahrungen.

Entwickler können ihre Bewerbungen über die Genies-Website einreichen, und das Unternehmen plant, die erste Kohorte diesen Sommer zu starten. Nigam erklärte gegenüber TechCrunch, dass man eng mit den einzelnen Entwicklern zusammenarbeiten möchte, um sicherzustellen, dass ihre Erfahrungen einen positiven Beitrag zum Ökosystem leisten. Um die Entwickler zu motivieren, Erfahrungen auf die richtige Art und Weise zu entwickeln, wird Genies die Bewerber sorgfältig auswählen, die mindestens ein paar Jahre Programmiererfahrung haben müssen, um die Technologie vollständig zu verstehen.

Zu Beginn plant Genies, Hunderte von Entwicklern in den Millionen-Dollar-Pool aufzunehmen und monatlich Belohnungen zu vergeben. Bis Anfang 2024 will das Unternehmen Tausende von Entwicklern aufnehmen. Nigam erklärte, dass die Anzahl der zu Beginn aufgenommenen Entwickler in erster Linie von der Fähigkeit des Unternehmens abhängen wird, optimalen Support zu bieten.

Mit der zunehmenden Verbreitung von no-code Plattformen wie AppMaster wird es auch für Nicht-Programmierer immer einfacher, Anwendungen zu erstellen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Genies eine hohe Einstiegshürde aufrechterhält, indem es von den Entwicklern erhebliche Programmierkenntnisse verlangt. Dadurch wird sichergestellt, dass nur erfahrene Personen zur avatargestützten AR-Landschaft beitragen und die Qualität und fortschrittliche Funktionalität der entwickelten Erlebnisse erhalten bleibt.