A Genies, uma empresa de tecnologia de avatar de ponta apoiada por Bob Iger, revelou na quinta-feira o seu Developer Engagement Fund. Esta iniciativa tem como objetivo incentivar os programadores a criar experiências de realidade aumentada (RA) utilizando o kit de programador recentemente introduzido pela Genies. O fundo total está avaliado em US$ 1 milhão.

As recompensas para programadores específicos serão determinadas por factores como o nível de participação do utilizador, a frequência do envolvimento e a extensão da interação do utilizador com os itens digitais presentes na experiência do avatar. O recém-introduzido kit de programador dá aos programadores seleccionados acesso ao conjunto abrangente de tecnologias da Genies, permitindo-lhes lançar mini-aplicações, adaptar avatares ao seu aspeto único e criar uma variedade de experiências que vão desde mini-jogos a "mundos sociais" virtuais.

As mini-aplicações serão lançadas na próxima super-aplicação da Genies, cujo lançamento está previsto para o outono. A rede inclui o Silver Studio of Genies, uma aplicação de moda digital do tipo "faça você mesmo" (atualmente em fase beta) que permite aos utilizadores personalizar e vestir os seus avatares. Além disso, o kit de programador inclui compatibilidade com realidade alargada (XR), garantindo que as experiências de avatar têm um desempenho ótimo em AR móvel, óculos AR e auscultadores VR. No entanto, inicialmente, as experiências serão lançadas em dispositivos móveis.

Em entrevista ao TechCrunch, o CEO da Genies, Akash Nigam, enfatizou a importância da tecnologia de compatibilidade XR, afirmando que ela permite que os avatares e as criações tenham um desempenho eficaz num mundo de RA. Nigam também destacou que o novo fundo de engajamento e o kit de desenvolvedor são acessíveis exclusivamente por meio de um processo de inscrição. O grupo inaugural de desenvolvedores a serem aprovados para o fundo consistirá principalmente de estudantes universitários e outros iniciantes selecionados para a Incubadora de Desenvolvedores da Genies. Este programa oferece aos candidatos mentoria e orientação sobre como desenvolver e lançar as suas experiências de RA.

Os desenvolvedores podem enviar inscrições por meio do site da Genies, e a empresa planeja lançar o primeiro grupo neste verão. Nigam disse ao TechCrunch que eles querem trabalhar em estreita colaboração com cada desenvolvedor, garantindo que suas experiências contribuam positivamente para o ecossistema. Para incentivar os programadores a criarem experiências da forma correcta, a Genies seleccionará cuidadosamente os candidatos, que devem ter pelo menos alguns anos de experiência em programação para compreenderem plenamente a tecnologia.

Inicialmente, a Genies planeia admitir centenas de programadores no grupo de milhões de dólares, oferecendo recompensas mensalmente. No início de 2024, a empresa espera aceitar milhares de programadores. Nigam afirmou que o número de programadores acolhidos no início dependerá principalmente da capacidade da empresa para prestar um apoio optimizado.

Com as plataformas no-code como a AppMaster a ganharem força, está a tornar-se cada vez mais fácil para os não programadores criarem aplicações. No entanto, é crucial reconhecer que o Genies mantém uma barreira de entrada elevada ao exigir que os programadores tenham uma experiência significativa em programação. Esta medida garante que apenas indivíduos experientes contribuem para o panorama da RA baseada em avatares, mantendo a qualidade e a funcionalidade avançada das experiências desenvolvidas.