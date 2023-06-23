Bob Iger tarafından desteklenen son teknoloji bir avatar teknolojisi şirketi olan Genies, Perşembe günü Geliştirici Katılım Fonunu açıkladı. Bu girişim, geliştiricileri Genies'in yakın zamanda piyasaya sürdüğü geliştirici kitini kullanarak artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Toplam fonun değeri 1 milyon dolar.

Belirli geliştiriciler için ödüller, kullanıcı katılım düzeyi, katılım sıklığı ve avatar deneyiminde bulunan dijital öğelerdeki kullanıcı etkileşiminin kapsamı gibi faktörlere göre belirlenecektir. Yeni tanıtılan geliştirici kiti, seçili geliştiricilere Genies'in kapsamlı teknoloji yığınına erişim sağlayarak mini uygulamaları başlatmalarına, avatarları benzersiz görünümlerine göre uyarlamalarına ve mini oyunlardan sanal "sosyal dünyalara" kadar çeşitli deneyimler yaratmalarına olanak tanır. '

Mini-uygulamalar, Genies'in bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşan süper uygulamasında ilk kez sahneye çıkacak. Ağ, kullanıcıların avatarlarını kişiselleştirmelerine ve giydirmelerine olanak tanıyan bir kendin yap dijital moda uygulaması (şu anda beta sürümünde) olan Silver Studio of Genies'e sahiptir. Ayrıca geliştirici kiti, avatar deneyimlerinin mobil AR, AR gözlükleri ve VR başlıklarında en iyi şekilde çalışmasını sağlayan genişletilmiş gerçeklik (XR) uyumluluğu içerir. Ancak başlangıçta, deneyimler mobil cihazlarda başlatılacak.

Genies CEO'su Akash Nigam, TechCrunch ile yaptığı bir röportajda XR uyumluluk teknolojisinin önemine vurgu yaparak, avatarların ve kreasyonların bir AR dünyasında etkili bir şekilde performans göstermesini sağladığını belirtti. Nigam ayrıca, yeni katılım fonu ve geliştirici kitine yalnızca bir başvuru süreci aracılığıyla erişilebileceğinin altını çizdi. Fon için onaylanacak ilk geliştirici grubu, öncelikle üniversite öğrencilerinden ve Genies'in Geliştirici Kuluçka Merkezi için seçilen diğer yeni başlayanlardan oluşacaktır. Bu program, başvuru sahiplerine AR deneyimlerini nasıl geliştirecekleri ve başlatacakları konusunda mentorluk ve rehberlik sunar.

Geliştiriciler Genies web sitesi aracılığıyla başvuru yapabilirler ve şirket bu yaz ilk kohortu başlatmayı planlıyor. Nigam, TechCrunch'a her geliştiriciyle yakın çalışmak ve deneyimlerinin ekosisteme olumlu katkı yapmasını sağlamak istediklerini söyledi. Geliştiricileri doğru şekilde deneyim oluşturmaya teşvik etmek için Genies, teknolojiyi tam olarak kavramak için en az birkaç yıllık kodlama deneyimine sahip olması gereken adayları dikkatlice seçecektir.

Başlangıçta Genies, yüzlerce geliştiriciyi milyon dolarlık havuza dahil etmeyi ve aylık olarak ödüller vermeyi planlıyor. 2024'ün başlarında şirket, binlerce geliştiriciyi kabul etmeyi bekliyor. Nigam, başlangıçta kabul edilen geliştirici sayısının öncelikle şirketin optimum desteği sağlama becerisine bağlı olacağını belirtti.

AppMaster gibi no-code platformların ilgi çekmesiyle, kodlayıcı olmayanlar için uygulama oluşturmak giderek daha kolay hale geliyor. Bununla birlikte, Genies'in geliştiricilerin önemli kodlama deneyimine sahip olmasını gerektirerek yüksek bir giriş engelini koruduğunu kabul etmek çok önemlidir. Bu hamle, geliştirilen deneyimlerin kalitesini ve gelişmiş işlevselliğini koruyarak, yalnızca deneyimli kişilerin avatar tabanlı AR ortamına katkıda bulunmasını sağlar.