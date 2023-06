Genies, najnowocześniejsza firma zajmująca się technologią awatarów wspierana przez Boba Igera, zaprezentowała w czwartek swój Fundusz Zaangażowania Deweloperów. Inicjatywa ta ma na celu zachęcenie deweloperów do tworzenia doświadczeń rzeczywistości rozszerzonej (AR) z wykorzystaniem niedawno wprowadzonego zestawu deweloperskiego Genies. Całkowita wartość funduszu wynosi 1 milion dolarów.

Nagrody dla konkretnych deweloperów będą określane na podstawie takich czynników, jak poziom uczestnictwa użytkowników, częstotliwość zaangażowania i zakres interakcji użytkownika z elementami cyfrowymi obecnymi w doświadczeniu awatara. Nowo wprowadzony zestaw deweloperski zapewnia wybranym deweloperom dostęp do kompleksowego stosu technologicznego Genies, umożliwiając im uruchamianie mini-aplikacji, dostosowywanie awatarów do ich unikalnego wyglądu i tworzenie różnorodnych doświadczeń, od mini-gier po wirtualne "światy społecznościowe".

Mini-aplikacje zadebiutują w nadchodzącej superaplikacji Genies, która ma zostać wydana jesienią tego roku. Sieć zawiera Silver Studio of Genies, cyfrową aplikację modową typu "zrób to sam" (obecnie w wersji beta), która pozwala użytkownikom dostosowywać i ubierać swoje awatary. Co więcej, zestaw deweloperski obejmuje kompatybilność z rozszerzoną rzeczywistością (XR), zapewniając optymalne działanie awatarów na mobilnych AR, okularach AR i zestawach VR. Początkowo jednak doświadczenia będą uruchamiane na urządzeniach mobilnych.

W wywiadzie dla TechCrunch, dyrektor generalny Genies, Akash Nigam, podkreślił znaczenie technologii kompatybilności XR, stwierdzając, że umożliwia ona awatarom i kreacjom skuteczne działanie w świecie AR. Nigam podkreślił również, że nowy fundusz zaangażowania i zestaw deweloperski są dostępne wyłącznie za pośrednictwem procesu aplikacyjnego. Inauguracyjna grupa deweloperów, którzy zostaną zatwierdzeni do funduszu, będzie składać się głównie ze studentów i innych początkujących wybranych do Inkubatora Deweloperów Genies. Program ten oferuje wnioskodawcom opiekę mentorską i wskazówki, jak rozwijać i uruchamiać swoje doświadczenia AR.

Deweloperzy mogą składać wnioski za pośrednictwem strony internetowej Genies, a firma planuje uruchomić pierwszą kohortę tego lata. Nigam powiedział TechCrunch, że chcą ściśle współpracować z każdym deweloperem, zapewniając, że ich doświadczenia pozytywnie wpłyną na ekosystem. Aby zachęcić programistów do tworzenia doświadczeń we właściwy sposób, Genies starannie wybierze kandydatów, którzy muszą mieć co najmniej kilka lat doświadczenia w kodowaniu, aby w pełni zrozumieć technologię.

Początkowo Genies planuje przyjąć setki deweloperów do puli milionów dolarów, oferując nagrody co miesiąc. Do początku 2024 r. firma spodziewa się przyjąć tysiące programistów. Nigam stwierdził, że liczba deweloperów przyjętych na początku będzie zależeć przede wszystkim od zdolności firmy do zapewnienia optymalnego wsparcia.

Dzięki platformom no-code, takim jak AppMaster, tworzenie aplikacji staje się coraz łatwiejsze dla osób niebędących programistami. Należy jednak pamiętać, że Genies utrzymuje wysoką barierę wejścia, wymagając od programistów znacznego doświadczenia w kodowaniu. Takie posunięcie zapewnia, że tylko doświadczone osoby mają swój wkład w krajobraz AR oparty na awatarach, utrzymując jakość i zaawansowaną funkcjonalność opracowanych doświadczeń.