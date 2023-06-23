由Bob Iger支持的尖端化身技术公司Genies周四公布了其开发者参与基金。这一举措旨在激励开发者利用Genies最近推出的开发者工具包创造增强现实（AR）体验。该基金的总价值为100万美元。

对特定开发者的奖励将由用户参与程度、参与频率和用户在化身体验中的数字项目中的互动程度等因素决定。新推出的开发者工具包为选定的开发者提供了使用Genies综合技术栈的机会，使他们能够推出迷你应用，根据他们的独特外观定制化身，并创造从迷你游戏到虚拟 "社交世界 "的各种体验。

这些迷你应用将在Genies即将推出的超级应用中首次亮相，预计将在今年秋天发布。该网络的特点是Genies的Silver Studio，这是一个自己动手的数字时尚应用（目前处于测试阶段），允许用户定制和打扮他们的化身。此外，开发者工具包包括扩展现实（XR）兼容性，确保化身体验在移动AR、AR眼镜和VR头盔上表现最佳。然而，最初，这些体验将在移动设备上推出。

在接受TechCrunch采访时，Genies首席执行官Akash Nigam强调了XR兼容性技术的重要性，称它能使化身和创作在AR世界中有效执行。Nigam还强调，新的参与基金和开发者工具包完全可以通过申请程序获得。首批获准使用该基金的开发者将主要由大学生和其他被选入Genies开发者孵化器的初学者组成。该计划为申请人提供指导，帮助他们开发和推出他们的AR体验。

开发者可以通过Genies网站提交申请，该公司计划在今年夏天推出第一批项目。Nigam告诉TechCrunch，他们希望与每个开发者密切合作，确保他们的体验对生态系统有积极的贡献。为了激励开发者以正确的方式构建体验，Genies将精心挑选申请人，他们必须有至少几年的编码经验，以充分掌握技术。

最初，Genies计划接纳数百名开发者进入百万美元的资金池，按月提供奖励。到2024年初，该公司预计将接纳数以千计的开发者。Nigam表示，一开始欢迎的开发者数量将主要取决于该公司提供最佳支持的能力。

no-code 随着AppMaster 等平台越来越受欢迎，非编码人员创建应用程序变得越来越容易。然而，关键是要认识到，Genies通过要求开发者有丰富的编码经验来维持较高的进入门槛。此举确保了只有经验丰富的人才能为基于头像的AR领域做出贡献，维护了所开发的体验的质量和先进功能。