Компания Genies, занимающаяся разработкой передовых технологий аватаров и поддерживаемая Бобом Игером, в четверг представила свой Фонд привлечения разработчиков. Эта инициатива направлена на стимулирование разработчиков к созданию дополненной реальности (AR) с использованием недавно представленного набора разработчика Genies. Общий объем фонда оценивается в 1 миллион долларов.

Вознаграждение для конкретных разработчиков будет определяться такими факторами, как уровень участия пользователей, частота вовлечения и степень взаимодействия пользователей с цифровыми предметами, присутствующими в аватарном опыте. Недавно представленный комплект разработчика предоставляет избранным разработчикам доступ к комплексному технологическому стеку Genies, позволяя им запускать мини-приложения, адаптировать аватары к своему уникальному внешнему виду и создавать разнообразные возможности - от мини-игр до виртуальных "социальных миров".

Мини-приложения появятся в грядущем суперприложении Genies, выпуск которого запланирован на осень этого года. В сети представлена Silver Studio of Genies, приложение "сделай сам" для цифровой моды (в настоящее время находится в бета-версии), которое позволяет пользователям настраивать и наряжать своих аватаров. Более того, комплект разработчика включает в себя совместимость с расширенной реальностью (XR), что гарантирует оптимальную работу аватаров на мобильных AR, AR-очках и VR-гарнитурах. Первоначально, однако, опыт будет запущен на мобильных устройствах.

В интервью TechCrunch генеральный директор Genies Акаш Нигам подчеркнул важность технологии совместимости XR, заявив, что она позволяет аватарам и творениям эффективно работать в мире AR. Нигам также подчеркнул, что новый фонд участия и комплект разработчика доступны исключительно через процесс подачи заявки. Первая группа разработчиков, которые будут одобрены для участия в фонде, будет состоять в основном из студентов колледжей и других начинающих разработчиков, отобранных для участия в программе Genies's Developer Incubator. Эта программа предлагает кандидатам наставничество и руководство по разработке и запуску их AR-проектов.

Разработчики могут подавать заявки на сайте Genies, и компания планирует запустить первую когорту этим летом. Нигам рассказал TechCrunch, что они хотят тесно сотрудничать с каждым разработчиком, гарантируя, что их опыт внесет положительный вклад в экосистему. Чтобы стимулировать разработчиков создавать опыт правильным способом, Genies будет тщательно отбирать кандидатов, которые должны иметь как минимум несколько лет опыта кодирования, чтобы полностью освоить технологию.

Первоначально Genies планирует принять сотни разработчиков в пул с миллионом долларов, предлагая вознаграждения на ежемесячной основе. К началу 2024 года компания рассчитывает принять тысячи разработчиков. Нигам заявил, что количество разработчиков, принятых на начальном этапе, будет зависеть в первую очередь от способности компании обеспечить оптимальную поддержку.

Благодаря набирающим популярность платформам no-code, таким как AppMaster, некодировщикам становится все проще создавать приложения. Однако важно понимать, что Genies сохраняет высокий входной барьер, требуя от разработчиков значительного опыта кодирования. Этот шаг гарантирует, что только опытные люди вносят свой вклад в развитие AR-ландшафта на основе аватаров, поддерживая качество и расширенную функциональность разрабатываемых приложений.