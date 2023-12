Leonardo.Ai, plateforme artistique d'IA générative, acquiert 31 millions de dollars lors du dernier cycle d'investissement

Leonardo.Ai, une société pionnière de l'IA générative basée à Sydney, en Australie, a réussi à obtenir un financement de 31 millions de dollars. Cette entreprise innovante se positionne dans le domaine croisé de l’intelligence artificielle et de la production artistique, destinée aussi bien aux utilisateurs occasionnels qu’aux entreprises. L'injection de capital annoncée a été financée par un consortium d'investisseurs de premier plan, dont Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital et Samsung Next.

La société a vu le jour il y a tout juste un an et a déjà fait des progrès considérables dans le paysage de la production artistique IA. En décembre, il comptait un énorme fandom de sept millions d'utilisateurs qui ont collectivement créé plus de 700 millions d'images à l'aide des outils de la plateforme. Adoptant une approche inclusive, Leonardo.Ai s'adresse à un public de diverses industries créatives telles que les jeux, la publicité, la mode et l'architecture. Les utilisateurs trouvent facile d'enregistrer, de modifier et de créer une myriade d'actifs dans un style identique, facilitant ainsi leur réutilisation. De plus, il offre une plate-forme permettant aux passionnés de construire et d'éduquer leurs propres modèles destinés à la génération d'images.

Donnant aux utilisateurs la possibilité de construire leur propre infrastructure technologique, Leonardo.Ai a récemment dévoilé sa version entreprise. Cette variante est intégrée à des fonctionnalités qui renforcent la collaboration et prennent en charge l'hébergement dans un cloud privé. Les entreprises clientes ont accès aux API pour capitaliser sur la plateforme Leonardo.Ai, en commençant par son API de production.

JJ Fiasson, PDG et l'un des cofondateurs de Leonard.Ai, s'intéresse de longue date à l'IA générative. La fascination de Fiasson a été suscitée par le lancement de Google Deep Dream, et il a continué à approfondir ses recherches sur l'IA générative au cours de son mandat dans sa précédente startup, Raini Studios. Le motif derrière Leonardo.Ai, dirigé par Fiasson, se limitait initialement à la création de contenu de jeu. Néanmoins, l’équipe a décidé d’élargir la portée pour prendre en charge un nombre accru de scénarios d’utilisation. Comme l'a déclaré Fiasson, une partie cruciale de leur stratégie future consiste à intensifier les aspects B2B de leur plateforme.

Dans le domaine des plateformes artistiques d’IA générative, Leonardo.Ai prétend s’être taillé une niche unique. En tirant parti des technologies open source, l'entreprise a réussi à offrir plus de contrôle à ses utilisateurs, se différenciant ainsi des autres acteurs du marché tels qu'Adobe Firefly, BlueWillow et Midjourney. Sa fonctionnalité distinctive Live Canvas, par exemple, permet aux utilisateurs de saisir une invite de texte et de construire une première esquisse du résultat envisagé. Au fur et à mesure que l'utilisateur progresse dans le croquis, Leonardo.Ai manifeste habilement une image photoréaliste inspirée à la fois des invites textuelles et du croquis en temps réel. Selon Fiasson, l'un des principes fondamentaux des opérations de Leonardo.Ai est de donner la priorité au contrôle pour amplifier l'utilité.

Tirant parti des fonds nouvellement obtenus, Leonardo.Ai prévoit de renforcer ses efforts de vente et de marketing, tout en élargissant ses horizons vers son produit d'entreprise. De plus, ils visent à renforcer leur équipe d’ingénierie. La plate-forme no-code AppMaster négocie un paysage similaire où donner aux utilisateurs contrôle et facilité est primordial. Alors que les progrès rapides continuent de perturber les industries, des concepts tels que Leonardo.Ai, AppMaster , etc. permettent aux utilisateurs de s'impliquer de manière transparente dans le monde créatif en utilisant des méthodes itératives qui bouleversent les pratiques traditionnelles.