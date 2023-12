Platforma sztuki generatywnej AI, Leonardo.Ai, zdobywa 31 mln dolarów w ostatniej rundzie inwestycyjnej

Leonardo.Ai, pionierska firma zajmująca się generatywną sztuczną inteligencją z siedzibą w Sydney w Australii, pomyślnie pozyskała finansowanie w wysokości 31 milionów dolarów. Ta innowacyjna firma pozycjonuje się w przecinającej się dziedzinie sztucznej inteligencji i produkcji artystycznej, przeznaczonej zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i przedsiębiorstw. Ogłoszone zastrzyki kapitałowe zostały sfinansowane przez konsorcjum wybitnych inwestorów, w tym Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital i Samsung Next.

Firma powstała zaledwie rok temu, a już poczyniła znaczne postępy w krajobrazie produkcji artystycznej AI. W grudniu mogła pochwalić się ogromnym fandomem liczącym siedem milionów użytkowników, którzy wspólnie stworzyli ponad 700 milionów obrazów za pomocą narzędzi platformy. Stosując podejście włączające, Leonardo.Ai obsługuje odbiorców z różnych branż kreatywnych, takich jak gry, reklama, moda i architektura. Użytkownicy uważają, że zapisywanie, edytowanie i tworzenie niezliczonych zasobów w identycznym stylu jest łatwe, co ułatwia ich ponowne wykorzystanie. Dodatkowo oferuje entuzjastom platformę do konstruowania i edukowania własnych modeli przeznaczonych do generowania obrazu.

Wyposażając użytkowników w możliwość budowy własnej infrastruktury technologicznej, Leonardo.Ai niedawno rozpakowało swoją wersję dla przedsiębiorstw. Ten wariant jest wyposażony w funkcje usprawniające współpracę i obsługujące hosting w chmurze prywatnej. Klienci korporacyjni mają dostęp do interfejsów API, aby móc czerpać korzyści z platformy Leonardo.Ai, rozpoczynając od produkcyjnego interfejsu API.

JJ Fiasson, dyrektor generalny i jeden ze współzałożycieli Leonard.Ai, od dawna intryguje generatywną sztuczną inteligencją. Fascynacja Fiassona została wywołana premierą Google Deep Dream, a podczas pracy w swoim poprzednim startupie Raini Studios nadal zgłębiał wiedzę o generatywnej sztucznej inteligencji. Motywem przewodnim Leonardo.Ai w reżyserii Fiassona było początkowo ograniczenie się do tworzenia zawartości gry. Niemniej jednak zespół zdecydował się poszerzyć zakres, aby obsłużyć większą liczbę scenariuszy przypadków użycia. Jak stwierdził Fiasson, kluczowa część ich przyszłej strategii polega na eskalacji aspektów B2B ich platformy.

W dziedzinie generatywnych platform artystycznych AI Leonardo.Ai twierdzi, że stworzyło wyjątkową niszę. Wykorzystując technologie open source, firmie udało się zapewnić swoim użytkownikom większą kontrolę, odróżniając się w ten sposób od innych na rynku, takich jak Adobe Firefly, BlueWillow i Midjourney. Na przykład charakterystyczna funkcja Live Canvas umożliwia użytkownikom wprowadzenie podpowiedzi tekstowej i utworzenie wstępnego szkicu przewidywanego rezultatu. W miarę stopniowych postępów użytkownika w szkicowaniu, Leonardo.Ai umiejętnie tworzy w czasie rzeczywistym fotorealistyczny obraz inspirowany podpowiedziami tekstowymi i szkicowymi. Jak stwierdził Fiasson, podstawową zasadą działalności Leonardo.Ai jest nadanie priorytetu kontroli w celu zwiększenia użyteczności.

Wykorzystując nowo zabezpieczone fundusze, Leonardo.Ai planuje wzmocnić swoje działania sprzedażowe i marketingowe, jednocześnie poszerzając swoje horyzonty w kierunku produktu dla przedsiębiorstw. Ponadto dążą do wzmocnienia swojego zespołu inżynierów. Platforma AppMaster no-code sprawdza się w podobnym środowisku, w którym zapewnienie użytkownikom kontroli i łatwości jest najważniejsze. Ponieważ szybki postęp w dalszym ciągu zakłóca rozwój branż, koncepcje takie jak Leonardo.Ai, AppMaster itp. umożliwiają użytkownikom płynne angażowanie się w kreatywny świat przy użyciu metod iteracyjnych, które wywracają do góry nogami tradycyjne praktyki.