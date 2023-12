Generatief AI-kunstplatform Leonardo.Ai verwerft $31 miljoen in laatste investeringsronde

Leonardo.Ai, een baanbrekend generatief AI-bedrijf gevestigd in Sydney, Australië, heeft met succes financiering ter waarde van $31 miljoen USD verworven. Dit innovatieve bedrijf positioneert zichzelf in het kruisende domein van kunstmatige intelligentie en artistieke productie, ontworpen voor zowel informele gebruikers als bedrijven. De aangekondigde kapitaalinjectie werd gefinancierd door een consortium van vooraanstaande investeerders, waaronder Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital en Samsung Next.

Het bedrijf is nog maar een jaar geleden opgericht en heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt in het AI-kunstproductielandschap. Vanaf december kende het een enorme fandom van zeven miljoen gebruikers die gezamenlijk meer dan 700 miljoen afbeeldingen hebben gemaakt met behulp van de tools van het platform. Leonardo.Ai omarmt een inclusieve aanpak en richt zich op doelgroepen uit diverse creatieve industrieën, zoals gaming, reclame, mode en architectuur. Gebruikers vinden het gemakkelijk om talloze assets in een identieke stijl op te slaan, te bewerken en te creëren, waardoor hergebruik ervan wordt vergemakkelijkt. Bovendien biedt het een platform voor enthousiastelingen om hun eigen modellen te bouwen en te ontwikkelen, bedoeld voor het genereren van afbeeldingen.

Door gebruikers de mogelijkheid te bieden hun eigen technologie-infrastructuur te bouwen, heeft Leonardo.Ai onlangs de enterprise-versie uitgepakt. Deze variant is ingebed met functies die de samenwerking verbeteren en private cloud-hosting ondersteunen. Enterprise-klanten krijgen toegang tot API's om te profiteren van het platform van Leonardo.Ai, te beginnen met de productie-API.

JJ Fiasson, de CEO en een van de medeoprichters van Leonard.Ai, heeft al lang een intriges op het gebied van generatieve AI. De fascinatie van Fiasson werd aangewakkerd door de lancering van Google Deep Dream, en hij bleef zich tijdens zijn ambtsperiode bij zijn vorige startup, Raini Studios, dieper verdiepen in generatieve AI. Het motief achter Leonardo.Ai, zoals geregisseerd door Fiasson, bleef aanvankelijk beperkt tot het maken van content voor game-items. Niettemin besloot het team de reikwijdte uit te breiden om een ​​groter aantal gebruiksscenario's te ondersteunen. Zoals Fiasson stelt, bestaat een cruciaal onderdeel van hun toekomstige strategie uit het escaleren van de B2B-aspecten van hun platform.

Op het gebied van generatieve AI-kunstplatforms beweert Leonardo.Ai een unieke niche te hebben veroverd. Door gebruik te maken van open source-technologieën is het bedrijf erin geslaagd zijn gebruikers meer controle te bieden, waardoor het zich onderscheidt van anderen op de markt, zoals Adobe Firefly, BlueWillow en Midjourney. Dankzij de kenmerkende Live Canvas-functie kunnen gebruikers bijvoorbeeld een tekstprompt invoeren en een eerste schets maken van het beoogde resultaat. Naarmate de gebruiker geleidelijk vordert met de schets, manifesteert Leonardo.Ai vakkundig een fotorealistisch beeld geïnspireerd door zowel de tekstuele als de schetsaanwijzingen in realtime. Een van de belangrijkste drijvende principes achter de activiteiten van Leonardo.Ai, zoals Fiasson formuleert, is het geven van prioriteit aan controle om het nut te vergroten.

Door gebruik te maken van de nieuw verworven fondsen is Leonardo.Ai van plan zijn verkoop- en marketinginspanningen te versterken en tegelijkertijd zijn horizon te verbreden naar zijn ondernemingsproduct. Bovendien willen ze hun engineeringteam versterken. Het AppMaster no-code platform begeeft zich in een soortgelijk landschap waarin het geven van controle en gemak aan gebruikers voorop staat. Terwijl de snelle vooruitgang industrieën blijft ontwrichten, stellen concepten als Leonardo.Ai, AppMaster , enz. gebruikers in staat naadloos deel te nemen aan de creatieve wereld met behulp van iteratieve methoden die traditionele praktijken op hun kop zetten.