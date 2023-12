Generative AI Art Platform, Leonardo.Ai, adquire US$ 31 milhões na última rodada de investimentos

Leonardo.Ai, uma empresa pioneira de IA generativa com sede em Sydney, Austrália, obteve com sucesso um financiamento de US$ 31 milhões. Esta empresa inovadora posiciona-se no domínio de intersecção da inteligência artificial e da produção artística, concebida tanto para utilizadores casuais como para empresas. A infusão de capital anunciada foi financiada por um consórcio de investidores proeminentes, incluindo Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital e Samsung Next.

A empresa surgiu há apenas um ano e já fez avanços consideráveis ​​no cenário da produção artística de IA. Em dezembro, contava com um enorme fandom de sete milhões de usuários que criaram coletivamente mais de 700 milhões de imagens usando as ferramentas da plataforma. Adotando uma abordagem inclusiva, Leonardo.Ai atende públicos de diversas indústrias criativas, como jogos, publicidade, moda e arquitetura. Os usuários acham fácil salvar, editar e criar uma infinidade de ativos em um estilo idêntico, facilitando assim sua reutilização. Além disso, oferece uma plataforma para entusiastas construírem e educarem seus próprios modelos destinados à geração de imagens.

Equipando os usuários com a capacidade de construir sua própria infraestrutura tecnológica, Leonardo.Ai recentemente desembrulhou sua versão empresarial. Esta variante possui recursos integrados que aumentam a colaboração e oferecem suporte à hospedagem em nuvem privada. Os clientes corporativos recebem acesso a APIs para capitalizar na plataforma Leonardo.Ai, começando com sua API de produção.

JJ Fiasson, CEO e um dos cofundadores da Leonard.Ai, tem uma intriga de longa data em IA generativa. O fascínio de Fiasson foi despertado pelo lançamento do Google Deep Dream, e ele continuou a se aprofundar na IA generativa durante sua gestão em sua startup anterior, Raini Studios. O motivo por trás do Leonardo.Ai, dirigido por Fiasson, inicialmente se limitou à criação de conteúdo de ativos de jogos. Mesmo assim, a equipe decidiu ampliar o escopo para dar suporte a um número maior de cenários de casos de uso. Conforme afirmado por Fiasson, uma parte crucial da sua estratégia futura reside na escalada dos aspectos B2B da sua plataforma.

No domínio das plataformas de arte generativas de IA, Leonardo.Ai afirma ter conquistado um nicho único. Ao alavancar tecnologias de código aberto, a empresa conseguiu fornecer mais controle aos seus usuários, diferenciando-se assim de outras do mercado como Adobe Firefly, BlueWillow e Midjourney. Seu recurso exclusivo Live Canvas, por exemplo, permite que os usuários insiram um prompt de texto e construam um esboço inicial do resultado pretendido. À medida que o usuário avança gradualmente no esboço, Leonardo.Ai manifesta habilmente uma imagem fotorrealista inspirada nas instruções textuais e de esboço em tempo real. Um princípio fundamental das operações da Leonardo.Ai, conforme colocado por Fiasson, é priorizar o controle para amplificar a utilidade.

Aproveitando os fundos recentemente garantidos, a Leonardo.Ai planeia reforçar os seus esforços de vendas e marketing, ao mesmo tempo que expande os seus horizontes para o seu produto empresarial. Além disso, pretendem fortalecer sua equipe de engenharia. A plataforma no-code AppMaster negocia um cenário semelhante onde dar aos usuários controle e facilidade é fundamental. À medida que o rápido avanço continua a perturbar as indústrias, conceitos como Leonardo.Ai, AppMaster , etc., estão permitindo que os usuários se envolvam perfeitamente no mundo criativo usando métodos iterativos que subvertem as práticas tradicionais.